Phoenix TV intervista il presidente Assad sulla ricostruzione della Siria

BEIRUT, LIBANO (22:20) – Questa settimana il presidente siriano Bashar al-Assad si è seduto per un’intervista con la televisione cinese Phoenix per discutere una serie di argomenti, tra cui “la Belt and Road Initiative” lanciata dalla Cina.

Il presidente siriano ha sottolineato che la Cina, in quanto superpotenza, sta cercando di rafforzare la sua influenza nel mondo facendo affidamento su amici e interessi comuni che portano al miglioramento delle condizioni sociali, economiche e di sicurezza di tutti i paesi in questa iniziativa

Ha detto che la ricostruzione in Siria è già iniziata, ma la Siria ha bisogno di maggiori investimenti all’interno e all’esterno del Paese per ingrandirla.

Di seguito è riportato il testo completo dell’intervista:

Giornalista: Signor Presidente, a nome del canale televisivo cinese Phoenix, vorrei ringraziarla per averci concesso questa intervista.

Presidente Assad: Prego.

Domanda 1: Signor Presidente, mi consenta di iniziare subito … La Siria è stata in grado di ottenere grandi risultati nella lotta al terrorismo e ampie aree dei territori siriani sono state ripristinate. Ora, dove inizierai la ricostruzione della Siria?

Presidente Assad: In effetti, non stiamo aspettando la fine di una fase particolare della guerra per iniziare la ricostruzione; la ricostruzione inizia immediatamente dopo la liberazione di qualsiasi area, sia essa grande o piccola, un villaggio o una città. La ricostruzione ha fasi, la prima delle quali è la ricostruzione delle infrastrutture, in particolare nelle aree dell’acqua e dell’elettricità. Successivamente, lo stato sposta la sua attenzione su scuole, centri sanitari e ospedali.

Tuttavia, la fase più importante della ricostruzione, che verrà dopo e rappresenterà la sfida più seria per noi, è ripristinare l’attività quotidiana, in particolare il sostentamento economico. Ciò richiede un grande sforzo ed è influenzato da fattori interni e dall’ambiente esterno – vale a dire l’embargo imposto dai paesi occidentali alla Siria, che ha un impatto negativo e rallenta il processo. Quindi, la ricostruzione è già iniziata, ma abbiamo bisogno di maggiori investimenti all’interno e all’esterno del Paese per ingrandirla.

Domanda 2: E qui chiediamo, signor Presidente, quali sono le aree più importanti in cui la Siria ha bisogno dell’aiuto di paesi amici, compresa la Cina?

Presidente Assad: la Cina fornisce in particolare assistenza nella ricostruzione, in particolare nel settore umanitario. Come ho accennato in precedenza, le necessità della vita sono l’acqua e l’elettricità e la Cina sta fornendo sostegno in queste aree attraverso sovvenzioni umanitarie che applichiamo alle aree più bisognose.

In passato, non abbiamo avviato discussioni con i nostri amici – e in primo luogo la Cina, sulla ricostruzione perché la situazione della sicurezza non ci ha permesso di avviare questo processo su larga scala. Ora, con la liberazione della maggior parte delle aree, abbiamo iniziato le discussioni con un numero di aziende cinesi con esperienza nella ricostruzione. Come ho già detto, la fase più importante e la sfida più grande è il pieno ripristino del ciclo economico. Speriamo che le aziende cinesi inizino a guardare e studiare il mercato siriano che sta migliorando rapidamente e costantemente in termini di sicurezza.

È essenziale iniziare a discutere delle opportunità di investimento, perché è risaputo che la ricostruzione di paesi distrutti parzialmente o totalmente dalla guerra è molto redditizia e ha alti rendimenti sugli investimenti. Il processo non si limita ai prestiti o alla fornitura di aiuti senza alcun ritorno, è un investimento redditizio in tutti i sensi.

Abbiamo iniziato a parlare con un certo numero di aziende cinesi per trovare modi per eludere le sanzioni e avere accesso al mercato siriano. Hanno mostrato interesse perché il processo è redditizio, ma gli investitori e le società di investimento nutrono ancora dubbi sul modo in cui le sanzioni potrebbero avere un impatto su di loro. Abbiamo trovato alcune formule, che ovviamente non saranno divulgate, affinché possano entrare in sicurezza nel mercato siriano e di conseguenza contribuire al processo di ricostruzione in Siria.

Vorrei sottolineare che questo sostegno non è limitato all’economia; la ricostruzione significa in definitiva contribuire alla stabilità della Siria per due motivi. In primo luogo, negli ultimi due anni, milioni di siriani sono tornati dall’estero senza trovare sufficienti opportunità di lavoro, che di per sé è un fattore che può essere utilizzato da terroristi e potenze esterne. In secondo luogo, la riconciliazione che abbiamo raggiunto in Siria, è stata in parte con coloro che hanno lavorato con i militanti o i terroristi in un determinato periodo. Hanno concordato di deporre le armi e di tornare alle loro vite normali – questo ritorno richiede opportunità di lavoro. Pertanto, il sostegno della Cina e di altri paesi amici nella ricostruzione della Siria è importante tanto quanto gli sforzi militari per ripristinare la stabilità in Siria e colpire e combattere il terrorismo.

Domanda 3: Quindi, possiamo chiederci quali misure concrete siano state prese dal governo siriano per attirare investitori provenienti dalla Cina e da altri paesi amici?

Presidente Assad: la prima cosa di cui un investitore ha bisogno è la sicurezza. Quando parliamo di un paese che esce dalla guerra: abbiamo raggiunto grandi traguardi in questo senso, ma non siamo completamente finiti. La prima domanda che un investitore si pone riguarda la sicurezza, questo è ciò che facciamo quotidianamente: combattere i terroristi e liberare le aree una ad una.

Per quanto riguarda l’ambiente di investimento, ci sono requisiti di cui qualsiasi investitore avrebbe bisogno, indipendentemente dal fatto che ci sia una guerra o meno. A questo proposito, ci stiamo concentrando su due cose: l’urgente, che sta migliorando questo ambiente di investimento affrontando le misure necessarie, come la trasparenza, la chiarezza sui diritti e gli obblighi degli investitori nel paese e gli aspetti legali o giudiziari dei loro investimenti. Con tutti questi problemi, stiamo attualmente elaborando linee guida chiare per gli investitori.

Tuttavia, il passo più importante e completo è la legge sugli investimenti. Abbiamo realizzato progressi significativi nello sviluppo della nostra legge sugli investimenti in linea con leggi simili in molti altri paesi del mondo, garantendo così che si basi su standard di investimento internazionali.

Questa legge identifica chiaramente le garanzie fornite agli investitori in merito ai loro investimenti in Siria: garanzie legali, garanzie finanziarie, esenzioni chiaramente stabilite, situazione fiscale per i loro investimenti – e qualsiasi altro aspetto che costituisca una garanzia per garantire che questo investimento sia completamente sicuro e redditizia. Siamo ora nelle fasi finali di questa legge e verrà approvata presto.

Domanda 4: Bene, signor Presidente, ci sono misure specifiche adottate per garantire l’esistenza di un ambiente di investimento sicuro che assicuri agli investitori cinesi di venire e di non avere problemi di sicurezza? Gli investitori cinesi sono molto preoccupati per questo.

Presidente Assad: Esatto, questa è una sfida seria. In effetti, ci sono due sfide. Innanzitutto, l’attuale mancanza di canali finanziari sufficienti o efficaci tra la Siria e la Cina per il trasferimento di denaro. Questo è un vero problema causato principalmente dalle sanzioni. Una soluzione deve essere trovata se vogliamo che gli investitori vengano in Siria; una soluzione richiede il coinvolgimento di importanti istituti finanziari di entrambi i paesi, che richiede discussioni a livello statale. Questo è un grande ostacolo che deve essere superato.

Il secondo problema è la paura che molte aziende cinesi hanno ancora. Oggi ci sono aziende che sono disposte a inviare esperti in Siria. Ciò è importante perché molte industrie siriane hanno iniziato a mostrare interesse per il mercato cinese, ad esempio fabbriche siriane che acquistano le loro attrezzature dalla Cina. In precedenza, gli esperti cinesi avevano preoccupazioni di venire in Siria; questo ha recentemente iniziato a migliorare, che è un nuovo passo.

Tuttavia, quando parliamo di investimenti cinesi con capitale cinese, ciò ha bisogno di più garanzie; dobbiamo compiere maggiori sforzi in questo senso come stato siriano e speriamo che lo stato cinese con le sue istituzioni pertinenti – come la China Export and Credit Insurance Corporation, incoraggi gli investitori a venire in Siria o almeno nelle aree che sono diventate completamente sicure . In questa intervista lo confermo e poiché sei in Siria, sei in grado di trasmettere il quadro vero e inesagerato della portata della sicurezza raggiunta di recente.

Intervento: Quindi, il governo siriano garantisce sicurezza a tutte le compagnie cinesi che potrebbero venire in Siria e che non ci sono problemi in termini di sicurezza?

Presidente Assad: Certamente.

Domanda 5: Signor Presidente, vorrei chiederle della Belt and Road Initiative. Come vedi questa iniziativa in generale?

Presidente Assad: da una prospettiva strategica, costituisce una trasformazione mondiale, una trasformazione nella natura delle relazioni internazionali. Se guardiamo alla situazione attuale nel mondo, vediamo che è governata da tentativi di dominio occidentali, in particolare da parte degli Stati Uniti. In passato, durante la guerra fredda, vi fu un periodo di conflitto tra gli stati. Questo conflitto si basava sul grado di dominio di ciascun polo, in particolare il polo occidentale su un gruppo di stati, al fine di raggiungere i suoi interessi contro l’altro polo.

Prima di ciò, la seconda guerra mondiale e il precedente periodo di piena colonializzazione; gli stati occuparono altre nazioni e ovunque lo facessero, definirono gli interessi di quei popoli sotto il loro dominio. Nella maggior parte dei casi non c’erano interessi comuni; quei popoli furono ridotti in schiavitù dagli stati più potenti.

Oggi vediamo che esiste una superpotenza, la Cina, che cerca di rafforzare la sua influenza nel mondo. Ma che tipo di influenza? Non è l’influenza negativa a cui ci siamo abituati, ma piuttosto un’influenza nel senso di fare affidamento su amici e un’influenza basata su interessi reciproci. Quando in Siria pensiamo di far parte della Via della Seta e la Siria è un piccolo paese – per gli standard internazionali, geografici, demografici, economici e militari …

Intervento: ma storicamente, è sulla via della seta.

Presidente Assad: è esattamente sulla via della seta, ma ciò che è più importante è che questo nuovo approccio deriva dalla storia ma è adatto al 21 ° secolo; è un approccio basato sulla parità. Quando facciamo parte di questa strada, la Cina ci considera uguali e non come una superpotenza che si occupa di un piccolo paese. Ci sono interessi reciproci: è vantaggioso per la Cina, la Siria e tutti i paesi su questa strada.

Un altro aspetto è che non si limita alle relazioni bilaterali della Cina con questi paesi, ma piuttosto è una relazione tra tutti i paesi su questo asse. Quindi, è un rapporto di cultura e civiltà che alla fine porta a una maggiore prosperità e investimenti e al miglioramento delle condizioni sociali, economiche e di sicurezza in questi paesi. Ciò significa maggiore stabilità nel mondo, il che è contrario a ciò che abbiamo conosciuto nella nostra storia moderna e recente. Questo è ciò che vediamo nella Via della Seta (Belt and Road Initiative): stabilità e prosperità.

Domanda 6: la Siria, da parte sua, ha espresso il desiderio di prendere parte all’iniziativa Belt and Road. Ci sono sviluppi al riguardo?

Presidente Assad: Durante il periodo precedente, e specialmente nei primi anni di guerra a causa dell’instabilità, non era la nostra priorità. Forse perché non aveva senso parlare di infrastrutture quando ci si trova in uno stato di vita o di morte, non come individui ma come patria, come nazione – Siria.

Ora che abbiamo superato questa fase e con la maggiore stabilità e il miglioramento del ciclo economico in Siria, abbiamo iniziato quest’anno un dialogo serio con il governo cinese su come la Siria possa diventare parte della Via della Seta (Belt and Road Initiative) . Attualmente la Siria non è sulla rotta; ci sono diverse rotte e la Siria non è su di esse. Tuttavia, parte dell’iniziativa include settori culturali, educativi e scientifici e, attraverso le relazioni dirette tra noi e la Cina, vi è stato un gran numero – che è aumentato negli ultimi anni – di borse di studio offerte in Siria di cui stiamo beneficiando. Di recente sono iniziate le discussioni sull’infrastruttura, che è uno degli elementi più importanti e potrebbe rendere la Siria parte della Silk Road (Belt and Road Initiative) in futuro.

Intervento: in aree specifiche.

Presidente Assad: Certo. Nelle aree relative alle infrastrutture, abbiamo proposto al governo cinese circa sei progetti in linea con la metodologia Belt and Road e stiamo aspettando che il governo cinese determini quale progetto o progetti siano in linea con il loro pensiero. Penso che quando questa infrastruttura viene sviluppata, con il passare del tempo, la Via della Seta (Belt and Road Initiative) che passa attraverso la Siria diventa una conclusione scontata, perché non è una strada che disegni solo su una mappa. Mentre è vero che storicamente la via della seta è passata attraverso la Siria, l’Iraq e questa regione, oggi, tuttavia, questa iniziativa tiene conto delle infrastrutture disponibili necessarie per queste rotte. Pertanto, istituendo, rafforzando e sviluppando questa infrastruttura, la Via della Seta (Belt and Road Initiative) passerà attraverso la Siria in futuro.

Domanda 7: Pensi che la Siria sia ora pronta, per quanto riguarda la sicurezza, a far parte di questa iniziativa?

Presidente Assad: Proprio perché siamo pronti per la sicurezza, abbiamo iniziato le discussioni con i nostri amici cinesi. Prima di allora, non era logicamente o praticamente possibile avviare un simile dialogo.

Domanda 8: Signor Presidente, vorrei farle una domanda sulla situazione in America. Gli Stati Uniti tengono le elezioni presidenziali il prossimo anno. Se Trump non fosse rieletto per un nuovo mandato presidenziale, questo fallimento, secondo te, sarebbe utile in Siria o no?

Presidente Assad: In una delle mie interviste, ho indicato Trump come il migliore perché è il più trasparente. Certo, essere il migliore non significa che sia bravo; ma la trasparenza è una buona cosa soprattutto quando si tratta di politica occidentale perché ci siamo abituati a maschere che nascondono vere intenzioni occidentali riguardo al mondo.

Tuttavia, allo stesso tempo, dobbiamo renderci conto che il sistema politico americano non è un sistema statale nel senso che comprendiamo. È un sistema composto da lobby. I sovrani d’America sono le lobby di denaro, sotto forma di petrolio, armi, banche o altro. Queste lobby controllano tutte le parti della politica americana.

Quando Trump cercò di essere indipendente, anche se in misura molto limitata, iniziò l’attacco contro di lui. Ora stiamo assistendo al processo di impeachment volto a riportare il Presidente in linea con le lobby. Tutti i presidenti con cui abbiamo avuto a che fare in Siria, da Nixon nel 1974 – quando le relazioni con l’America furono ripristinate, fino a Trump oggi sono controllate da queste lobby. Non importa quanto buono possa avere un presidente, non può agire al di fuori delle politiche di queste lobby. Pertanto, scommettere sul cambiamento dei presidenti è fuori luogo e non realistico e non credo che questa politica americana cambierà nei prossimi anni. Ecco perché durante la campagna elettorale, dicono una cosa e una volta eletti, fanno il contrario. Per quei motivi in ​​Siria non consideriamo mai quale presidente americano viene e quale parte.

Intervento: in questo contesto, pongo la domanda: dopo che il presidente americano ha annunciato la sua intenzione di ritirare le forze americane dalla Siria, ha improvvisamente arretrato e ha detto che avrebbe lasciato le truppe americane in Siria per proteggere i pozzi petroliferi nell’area ad est del Eufrate. Quindi, prende improvvisamente una decisione, e poi ci riprova.

Presidente Assad: Esattamente, quello che stai dicendo conferma il mio punto che le lobby sono quelle responsabili delle politiche. Conferma inoltre che questo stato non è governato da principi, ma piuttosto dagli interessi di tali società; se hanno interesse a occupare i pozzi di petrolio, rubandoli e vendendoli in un modo o nell’altro, allora questo stato e questo regime agiranno a favore di queste compagnie, indipendentemente dal diritto internazionale e dal diritto americano. Violano le leggi americane per il bene di queste compagnie perché se non le rendono felici, il presidente potrebbe essere messo sotto accusa.

Domanda 9: Signor Presidente, qual è il numero delle rimanenti truppe americane sui territori siriani ora?

Presidente Assad: La cosa divertente nella politica americana è che annunciano il numero tra migliaia e centinaia. Quando dicono migliaia: è per rendere la lobby a favore della guerra – in particolare le compagnie di armi, felici di essere in uno stato di guerra. Quando dicono centinaia: si stanno rivolgendo alle persone che si oppongono alla guerra dicendo che sono solo “poche centinaia”. In realtà, entrambe le cifre sono errate per una semplice ragione; anche se queste cifre erano corrette, si basano sul numero di soldati americani e non sul numero di individui che combattono con l’esercito americano. Il regime americano fa affidamento in modo significativo nelle sue guerre su aziende private come Blackwater in Iraq e altri. Quindi, anche se avessero qualche centinaio di soldati americani in Siria, ne avrebbero ancora migliaia, forse decine di migliaia, di civili che lavorano per tali compagnie e combattono in Siria. Ecco perché è difficile conoscere il numero reale, ma è certamente tra le migliaia.

Domanda 10: Gli americani affermano che proteggeranno i pozzi di petrolio nella zona orientale dell’Eufrate in Siria; ma alla fine, che cosa hanno a che fare con l’olio prodotto da quei pozzi?

Presidente Assad: prima degli americani, all’inizio Jabhat al-Nusra usava questi pozzi; dopo che l’ISIS venne e scacciò al-Nusra – o meglio quando l’ISIS si fuse con al-Nusra e tutti divennero ISIS, rubò e vendette petrolio. Dove? Lo vendeva attraverso la Turchia. Ora l’America è quella che ruba petrolio e lo vende in Turchia. La Turchia è complice, con tutti questi gruppi, nella vendita di petrolio; non ha problemi: la Turchia è pronta. Il regime turco ha un ruolo diretto nella vendita del petrolio, in precedenza con al-Nusra, in seguito con l’ISIS e oggi con gli americani.

Domanda 11: In questa situazione, qual è l’impatto sui rendimenti del petrolio siriano?

Presidente Assad: Ad un certo punto all’inizio della guerra, i rendimenti del petrolio sono scesi quasi a zero. Oggi – dopo aver ripristinato un piccolo numero di pozzi negli ultimi due anni – abbiamo una piccola quantità di petrolio. Tuttavia, vi è ancora un limitato impatto positivo sull’economia siriana derivante dal petrolio perché la maggior parte dei pozzi è sotto il controllo di gruppi terroristici o gruppi che agiscono al di fuori della legge e sotto il comando americano. Quindi, la situazione con il petrolio non è cambiata molto.

Domanda 12: Sì. Quindi, in che modo il governo siriano affronterà la questione della presenza americana nell’area dei giacimenti petroliferi a est dell’Eufrate?

Presidente Assad: in primo luogo, gli americani fanno affidamento sui terroristi. I terroristi devono essere attaccati, questa è una priorità per noi in Siria. Colpire i terroristi indebolisce la presenza americana in un modo o nell’altro. In una fase successiva: ci sono gruppi siriani che agiscono sotto il comando americano e questi gruppi devono essere persuasi, in un modo o nell’altro e in particolare attraverso il dialogo, che è in tutti i nostri interessi in Siria che abbracciano la patria e si uniscono agli sforzi dello stato siriano per libera tutti i suoi territori. A quel punto, è naturale che non ci siano prospettive per una presenza americana. Tuttavia, se sono rimasti, hanno la loro esperienza in Iraq da considerare; ci sarà una resistenza popolare e pagheranno il prezzo. Alla fine, gli americani partiranno.

Domanda 13: Signor Presidente, abbiamo recentemente assistito a proteste popolari e rivolte in alcuni paesi vicini, tra cui Iraq, Libano e persino Iran. In effetti, questi paesi sono considerati, in una certa misura, alleati della Siria. Come vedi cosa è successo e cosa sta succedendo in questi paesi?

Presidente Assad: Naturalmente, i paesi vicini hanno un impatto diretto su di noi perché ci sono relazioni familiari ed economiche dirette, nonché altri tipi di relazioni esistenti tra due paesi vicini. Allo stesso tempo, il Medio Oriente nel suo insieme è un’area; il tessuto sociale è simile, le credenze sono simili e gli interessi si intrecciano anche quando questi paesi non sono vicini diretti.

Se assumiamo che i movimenti in atto mirino ad affrontare i problemi affrontati dalla popolazione e che porterebbero a migliorare le condizioni economiche, politiche e di altro tipo in questi paesi, allora posso dire che l’impatto sarà positivo.

Tuttavia, se pensiamo logicamente, i paesi occidentali, in particolare gli Stati Uniti, lascerebbero questi paesi a continuare spontaneamente ?! Avrebbero sicuramente interferito e avrebbero sicuramente sfruttato ogni movimento per creare il caos, perché la politica americana – almeno dal 2000 e dalla guerra in Iraq – è creare il caos. Questo è ciò che chiamavano “caos costruttivo”; così si riferivano George Bush e Condoleezza Rice. Questo “caos costruttivo” che stanno cercando è un tipo di caos che raggiunge i loro interessi. Ecco perché quando questo caos avrà luogo nella nostra regione o in qualsiasi altra regione, avrà un impatto negativo su di noi. Il caos è contagioso, è come una malattia, si diffonde; quindi, possiamo solo sperare che questi eventi rimangano nel quadro interno, spontaneo e popolare.

Domanda 14: Sarebbe possibile dire che si dovrebbe cercare un ruolo americano ovunque ci sia il caos?

Presidente Assad: questo è evidente ed è diventato famoso in tutto il mondo. Qual è la differenza tra le politiche dei superpoteri: l’America e coloro che la sostengono – come Francia e Gran Bretagna, credono o pensano – che vediamo come sbagliati ma che vedono come giusti – che gli interessi di questi paesi o di questo asse risiedono nel creare il caos; mentre la Russia, la Cina e la maggior parte degli altri paesi credono che la stabilità e il diritto internazionale siano nel migliore interesse del mondo e dei suoi stati, grandi o piccoli.

Giornalista: Signor Presidente, grazie mille per averci sfruttato questa opportunità e le auguriamo successo e progressi continui.

Presidente Assad: Grazie e ringrazio anche Phoenix Television per questa intervista.

Giornalista: grazie mille.

Presidente Assad: Prego.

Fonte: SANA, al-masdarnews