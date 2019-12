FBI IN PARAGUAY E IN AMERICA LATINA.

Abdo Benítez e Donald Trump

Francesco Cecchini

Dopo la visita del vassallo Abdo Benítez al sovrano Donald Trump, lo scorso 13 dicembre, il Federal Bureau of Investigation (FBI) è sbarcato nell’isola circondata da terra, il Paraguay. Vassallo e sovrano hanno rilasciato un comunicato nel quale hanno informato di aver raggiunto un accordo per approfondire una già robusta cooperazione in materia di difesa e sicurezza.

All’incontro hanno partecipato per gli Stati Uniti: il vicepresidente Mike Pence; il segretario di stato, Mike Pompeo; Capo di stato maggiore Mick Mulvaney; il consigliere presidenziale del Consiglio di sicurezza nazionale Robert O’Brien; il presidente della International Development Finance Corporation (DFC), Adam Boehler; e il consigliere presidenziale per l’emisfero occidentale del Consiglio di sicurezza nazionale, Mauricio Claver-Carone. Per il governo del Paraguay, hanno partecipato il ministro degli Esteri Antonio Rivas; l’ambasciatore negli Stati Uniti Manuel Cáceres; il ministro delle finanze, Benigno López; e il consigliere Federico González Franco.

Abdó ha detto in un video che “sono stati ribaditi i legami storici tra Paraguay e Stati Uniti. Siamo uniti per difendere la democrazia nella regione, rafforzare la cooperazione contro la criminalità organizzata transnazionale e dare impulso al commercio e agli investimenti bilaterali . “Principalmente ci concentriamo sul rafforzamento delle nostre relazioni bilaterali, sul nostro commercio bilaterale, sulla comprensione del fatto che le relazioni sono costruite e sono durature e sostenibili nel tempo se ci sono vantaggi reciproci; se c’è integrazione e complementarità nelle nostre economie “ . Ha aggiunto che la cooperazione è stata discussa anche in termini di rafforzamento delle forze di sicurezza, forze armate, intelligence e uso della tecnologia. Abdo Benítez ha sottolineato la necessità che il Paraguay abbia assistenza per riformare la polizia nazionale e il sistema carcerario. Trump ha annunciato che gli Stati Uniti offriranno due eventi del programma di scambio combinato di addestramento delle forze speciali in Paraguay nel 2020 e nel 2021, e che il comando meridionale eseguirà un esercizio di risposta congiunta alle crisi regionali in Paraguay nel 2021. Gli Stati Uniti forniranno finanziamento alla formazione militare ed educativa in Paraguay . Abdo Benítez ha riferito di aver anche parlato del ruolo che il Paraguay sta svolgendo come presidente pro tempore del Mercosur.

In Paraguay non tutti la pensano come il presidente Abdo Benítez. Per partiti politici come il Frente Guasú e vari politici l’installazione di un tavolo di lavoro tra il Secretaría Nacional de Inteligencia dell’intelligence (SNI), il procuratore generale e il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti significa la consegna della sovranità nazionale. Il senatore Pereira ha affermato che in questo modo gli americani sono autorizzati ad entrare formalmente e istituzionalmente in Paraguay. Ha insistito sul fatto che tutti i crimini coinvolti nelle indagini sono sotto la responsabilità dello Stato nazionale, il Paraguay quindi. L’atteggiamento adottato il governo è inginocchiarsi ad un paese che si ritiene essere il gendarme del mondo. Pereira ha sottolineato che gli Stati Uniti criminalizzano e usano i trucchi per mantenere le risorse naturali dei paesi della regione:” Altro che terroristi e criminali, il business di fondo è la falda acquifera del Guaraní e uranio. In Bolivia si tratta di di gas e di litio; in Colombia di uranio, in Venezuela di petrolio e di gas.”

Comunque la presenza dell’FBI in America Latina non è una novità. Durante la seconda guerra mondiale il presidente Franklin Delano Roosevelt (FDR) incaricò l’FBI di occuparsi di controllo politico in America Latina. Attraverso un programma chiamato Special Intelligence Service (SIS), furono assegnati 700 agenti per combattere l’influenza nazista in Messico, Brasile, Cile e Argentina. La missione del SIS, tuttavia, si estese oltre i paesi con significative popolazioni tedesche o anelli di spionaggio nazisti. A riprova dell’allargamento del SIS, quarantacinque agenti furono inviati in Ecuador, un paese senza reti tedesche di spionaggio. Inoltre, nel 1943, il direttore dell’FBI J. Edgar Hoover spostò l’attenzione del SIS dal nazismo al comunismo. Nel libro THE FBI IN LATIN AMERICA, The Ecuador files del 2017 Marc Becker analizza una serie di documenti dell’FBI relativi all’Ecuador per informare sulla storia e sullo scopo dell’intervento del SIS in America Latina. Alla fine, le attività dell’FBI rivelano la natura delle ambizioni imperiali statunitensi in questo continente.

FBI IN AMERICA LATINA, I FILE DELL’ECUADOR