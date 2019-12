Nonostante sia stata definita come la più grande operazione antimafia dopo quella che portò allo storico maxi, l’inchiesta della DDA di Catanzaro, denominata “Rinascita-Scott” con 334 arresti e oltre 400 indagati 11 regioni d’Italia, non sembra aver suscitato l’interesse doveroso dei più importanti giornali italiani.

La stampa nazionale, infatti, pare aver deciso di ignorare, trascurare, ridurre al minimo e perfino nascondere dalla prima pagina la notizia delle centinaia di arresti che hanno smantellato una parte della mafia più potente, quella calabrese.

Come segnala il Fatto Quotidiano, “non ha meritato neanche una riga in prima pagina, per esempio, su Repubblica e Stampa. Il giornale diretto da Carlo Verdelli ha diverse notizie in appoggio all’apertura dedicata alle Sardine, ma non ha trovato spazio per l’operazione anti-‘ndrangheta. Il quotidiano di Torino ha molti più titoli nella sua ‘copertina’ (dallo spread greco alla ‘pasta dei nonni che parla tutte le lingue del mondo’), ma è una dignità che non è stata dedicata all’inchiesta sulla criminalità organizzata che ha travolto di nuovo la Calabria. Dentro il giornale l’articolo arriva a pagina 14 nonostante lo stesso titolo la definisca come ‘La retata più grande di sempre’ in inchieste di ‘ndrangheta”.

https://www.calabrianews.it/ndrangheta-la-maxi-operazione-scompare-dalle-prime-pagine-dei-grandi-giornali/