Siria è cominciata la seconda fase per liberare Idlib

Aggiornamento dai fronti siriani del 20-12-2019

Maraat al Numan (sacca di Idlib)

La tanto attesa seconda fase dell’offensiva verso Idlib è finalmente arrivata.

Dalle 23 circa ora di Damasco è scattata questa fase cruciale.

Le truppe siriane sono già concentrate nell’avanzata su tre direttrici principali, e l’obbiettvo, come avevamo già indicato tempo fa, è rimasto Maraat al Numan.

La prima ondata si è scatenata sull’importante villaggio in prima linea difensiva dei terroristi, Umm Jalal, che è caduto in mano siriana in breve tempo.

Il secondo punto di attacco è poco ad est del primo, i villaggi di Furayji e Sahal per arrivare a Al Buraysah.

Il terzo punto di attacco è a nord delle prime due posizioni.

La Guardia Repubblicana guida questa parte del fronte che ha già sfondato le prime linee di difesa, liberando alcuni villaggi: Rabyat, Khyrbet, Sha’ara e mentre vi scrivo giunge la notizia che anche un altro villaggio è stato liberato, si tratta di Barban.

Mentre qui sul fronte orientale è la Guardia Repubblicana a spingere l’offensiva e a guidarne le forze, è schierato qui anche il 5° Corpo d’Armata, nel sud i due punti di attacco, che nel frattempo vedo che si sono già riuniti è sotto diretto comando delle Forze Speciali della 25° Brigata dell’Esercito arabo Siriano, meglio note con il vecchio nome di Unità Tigre.

Su questo fronte nelle ultime ore sono stati liberati altri due villaggi, si tratta di Tal Al Shayk che è anche una altura che controlla la piana, per cui è un’ottima cosa averla conquistata, e anche il villaggio poco più a nord di Abu Habbah, in totale in poco più di 14 ore, dall’inizio delle operazioni, le forze speciali che coordinano anche le forze della 7à Divisione giunta pochi giorni fa a rinforzo del dispositivo offensivo, è avanzato di circa 4 Km.



Stefano Orsi

