“L’Arabia Saudita ha schierato truppe in un grande giacimento petrolifero siriano”

Secondo quanto riferito da media turchi, l’Arabia Saudita ha schierato decine di truppe da combattimento in un grande giacimento petrolifero nella provincia orientale siriana di Deir Ezzor



Fonti locali, parlando a condizione di anonimato, hanno riferito al servizio arabo dell’agenzia di stampa ufficiale Anadolu della Turchia che i soldati sauditi sono arrivati ??al giacimento petrolifero di Omar a bordo di elicotteri.

Le fonti hanno aggiunto che le truppe dovrebbero proteggere gli esperti sauditi ed egiziani, che sono arrivati ??alla struttura una settimana fa e si ritiene che lavorino per la gigantesca compagnia petrolifera statale dell’Arabia Saudita, la Saudi Aramco.



Il rapporto rileva che lo schieramento di soldati sauditi nel giacimento petrolifero ha coinciso con l’arrivo di circa 30 camion dotati di macchinari per scavo e perforazione.



Le fonti hanno riferito che i veicoli sono entrati nel territorio siriano dal nord dell’Iraq e che i soldati sauditi sono stati stazionati in una zona residenziale vicino al giacimento petrolifero di Omar che attualmente ospita truppe americane.



Alla fine di ottobre, Washington ha annullato una precedente decisione di ritirare tutte le sue truppe dalla Siria nord-orientale, annunciando lo spiegamento di circa 500 soldati nei campi petroliferi controllati dalle forze curde nel paese arabo.



Gli Stati Uniti hanno affermato che la mossa era volta a proteggere i campi e le strutture da possibili attacchi da parte del gruppo terroristico ISIS.



La Siria, che non ha autorizzato la presenza militare americana nel suo territorio, ritiene che gli Stati Uniti stanno “saccheggiando” il petrolio del paese.



Mercoledì scorso, l’inviato speciale della Cina per la Siria ha dichiarato insostenibile il pretesto degli Stati Uniti per l’estensione della sua presenza militare nel paese arabo, in particolare per proteggere i giacimenti petroliferi siriani.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-larabia_saudita_ha_schierato_truppe_in_un_grande_giacimento_petrolifero_siriano/82_32282/