Siria l’esercito continua l’avanzata per la liberazione di Idlib

Aggiornamento dai fronti siriani sera del 22-12-2019

Maraat al Numan

L’avanzata siriana non si ferma.

In mappa potete osservare i progressi di oggi pomeriggio, con le nuove posizioni avanzate, in attesa che aggiornino le mappe le ho segnate io.

Si nota ora molto bene come il posto di controllo turco sia stato aggirato e ora isolato su tutti i lati, si tratta del secondo posto di controllo a subire il destino di essere superato non solo dal fronte ma anche dalla storia.

Il precedente è quello di Murak.

Questa avanzata sta procedendo nel migliore dei modi e nonostante si trovino di fronte avversari che in passato hanno saputo mettere in difficoltà l’esercito siriano, nel contempo non hanno saputo adeguare le loro tattiche ai progressi continui di quelle siriane, ora sono in gravi difficoltà di fronte ad un nemico ben guidato e che sa come attaccarli e provocarne la ritirata.

Non ci sono state finora difese in grado di rallentare la marcia dei carri siriani, abbiamo visto in prima linea vecchi T55 e T62, carri che evidentemente hanno ancora qualcosa da dire sui campi di battaglia, vedremo domani fin dove saranno giunti se nella notte proseguiranno gli attacchi. nel frattempo Maarat al Numan è stata bombardata dall’aviazione russa e siriana dato che il fronte si avvicina , le postazioni di difesa vanno neutralizzate per tempo.

https://www.youtube.com/watch?v=Fp1UbYcmick&t=5s





Aggiornamento dai fronti siriani del 22-12-2019

Maraat al Numan

Procede regolare e bene l’avanzata siriana iniziata la sera del 19-12-2019.

Nella mappa potete osservare i momenti di massimo avanzamento giorno per giorno a partire dal principio dell’offensiva.

Ho modificato la mappa inserendo anche la liberazione di Maysrunah in quanto gli aggiornamenti del sito erano in ritardo rispetto alle mie informazioni.

La liberazione della città è avvenuta circa 4 ore fa, a testimonianza di come le forze jihadiste legate ad al Qaeda non riescano al momento a trovare una nuova linea di resistenza dove rallentare o fermare le ottimamente condotte truppe dell’esercito siriano.

Si tratta di unità note per la loro preparazione e tenacia, La Guardia Repubblicana, il %° Corpo d’Armata, la 25° Brigata delle Forze Speciali meglio note come Unità Tigre e la 7° Divisione.

Le forze Jihadiste, come ipotizzavamo, hanno tentato nella serata del 20-12 una controffensiva, ma è stata prima assorbita, con fuoco di interdizione che ha causato loro pesanti perdite, in seguito sono state respinte senza che potessero nemmeno riprendere il controllo di un solo villaggio nel nord di Hama.

Dall’inizio dell’offensiva, le perdite jihadiste ammontano ormai a più di 200 miliziani e non sono pochi, non abbiamo invece i dati sui feriti che presimiamo siano molto più numerosi. Contenute sotto il centinaio quelle dell’esercito siriano.

Prosegue la copertura aerea dell’avanzata, vengono bersagliate le retrovie fino a Maraat al Numan e i punti di maggior resistenza del nemico.

Al momento l’azione siriana appare continua e ben supportata sia dall’artiglieria che dalla logistica per questo motivo procede senza rallentamenti.

La distanza colmata finora ha portato le unità più avanzata a circa 10 Km da Maraat al Numan, non osiamo sperare che si prosegua con questo impressionante ritmo, che potete ben notare in mappa, ma di certo se così fosse in 3/4 giorni arriveranno alla periferia dell’obbiettivo della battaglia.

Seguiranno ulteriori bolelttini in caso di importanti aggiornamenti.



Inserisco qui il video girato ieri su invito del Canale Libertàdipensiero.

https://www.youtube.com/watch?v=wlbdabPGvO4&fbclid=IwAR0A_wGb12uyVgFPjbiL6HAYTTBOMDYovisDl3Kh7XvUlmSHDFArEzwO-EA

https://www.youtube.com/watch?v=boKzridXa44&t=23s

https://www.youtube.com/watch?v=7DTM7Zp21rA



Stefano Orsi