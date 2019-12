La Cina evidenzia l’ipocrisia degli USA sugli aiuti umanitari alla Siria: “Il mondo sa chi ha le mani sporche di sangue”

Sabato scorso, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha denunciato la decisione di Russia e Cina di porre il veto a un progetto di risoluzione sull’aiuto umanitario transfrontaliero alla Siria al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite



Le preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo alla situazione umanitaria in Siria sono ipocrite, la posizione degli Stati Uniti è fondata su doppi standard, secondo quanto ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Geng Shuang, rispondendo alle aspre critiche del segretario di Stato americano Mike Pompeo riguardo alle decisioni prese da Russia e Cina che hanno posto il veto a un progetto di risoluzione sull’aiuto umanitario transfrontaliero alla Siria in occasione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

“La Cina porta avanti la sua politica considerando gli interessi fondamentali dei siriani. Rifiutiamo categoricamente le accuse infondate della parte americana”, ha sottolineato il diplomatico. “Se gli Stati Uniti erano veramente preoccupati per le persone in Siria e per gli aiuti umanitari, perché non hanno votato per un progetto di risoluzione sponsorizzato dalla Russia?” ha aggiunto. “Dimostra ancora una volta che le sue preoccupazioni sono ipocrite, mentre la posizione a cui si attiene si basa su doppi standard”.



Geng Shuang ha sottolineato: “Ciò che è accaduto in Siria, compresa la sofferenza della sua gente, è stato provocato da azioni degli Stati Uniti e di altri paesi”. “[Gli Stati Uniti] hanno interferito negli affari interni di altri paesi. Il mondo può vedere chiaramente chi ha le mani sporche di sangue”, ha concluso.

