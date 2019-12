Ali Akbar Velayati, consigliere del leader supremo dell’Iran, denuncia che gli Stati Uniti stanno rubando il petrolio siriano e descrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come “ladro internazionale”

L’Iran è disposto ad aiutare la Siria a raggiungere il ritiro delle truppe statunitensi che si trovano illegalmente nel paese arabo, se le autorità siriane lo chiedono, come affermato in un’intervista con RT Ali Akbar Velayati, consigliere del leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Hoseini Khamenei.



Il consigliere della massima autorità iraniana, che accusa gli Stati Uniti di rubare il petrolio siriano, ha descritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come un “ladro internazionale”.



“Speriamo che il controllo illegale degli americani venga revocato nel prossimo futuro e che i siriani si vendicheranno e metteranno fine a questo controllo”, ha spiegato Velayatí.



“Siamo disposti, a seconda delle nostre capacità, a fornire assistenza in modo tale da servire il ritiro delle truppe statunitensi dalla Siria in risposta a una richiesta delle autorità siriane”, ha affermato il consigliere del leader supremo iraniano.



D’altra parte, Velayati ha avvertito che Israele riceverà una risposta ai suoi attacchi in Siria e “rimpiangerà i suoi crimini”.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-teheran_pronta_ad_aiutare_damasco_per_ottenere_il_ritiro_delle_truppe_usa_dalla_siria/82_32308/