Leader sindacale trentenne in testa ai sondaggi in Bolivia. Andrónico Rodríguez successore di Morales

Il vicepresidente delle sei federazioni dei Cocaleiros do Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, guida i sondaggi in Bolivia un mese e mezzo dopo il colpo di stato che ha portato alle dimissioni di Evo Morales.

A 30 anni, Rodríguez è considerato il successore di Morales tra i coltivatori di coca nella regione centrale del paese e appartiene allo stesso partito dell’ex presidente.

La data delle prossime elezioni non è fissata. Esistono due possibili scenari: marzo 2020 o 6 agosto, Festa della Patria in Bolivia.

Il preferito

Supportato da Morales, Andrónico è formato in Scienze politiche ed è uno dei riferimenti dei movimenti popolari che protestano contro il governo di fatto dell’autoproclamata presidente Jeanine Añez. Da quando ha acquisito il potere, ci sono stati almeno 25 omicidi di avversari.

Secondo un sondaggio dell’Istituto Mercados y Muestras pubblicato domenica scorsa (22), il dirigente cocaleiro raggiunge il 23% delle intenzioni di voto a presidente, due punti percentuali davanti a Carlos Mesa, della Comunidade Cidadã (CC), che ha disputato le ultime elezioni contro Morales.

L’uomo d’affari Luis Fernando Camacho, un rappresentante dell’estrema destra, che ha guidato il movimento per il colpo di stato nella regione di Santa Cruz de La Sierra, ha il 16%.

Il MAS ha acconsentito a una nuova competizione elettorale anche dopo la vittoria del primo turno di Morales in ottobre. Dall’annuncio dei risultati, il paese è stato sequestrato da manifestanti che affermavano che vi erano state frodi nel conteggio dei voti. L’Organizzazione degli Stati Americani (OEA) ha realizzato una auditoria e ha confermato che vi erano state irregolarità, ma ad oggi non ha spiegato in cosa consistesse la presunta frode e quale sarebbe stato il risultato corretto delle elezioni.

L’ex presidente Morales è in esilio in Argentina, dove ha denunciato la violenza e il carattere razzista del colpo di stato che ha portato all’istallazione di Áñez. Lui e diversi ministri si sono dimessi dopo che le loro case sono state date alle fiamme e i familiari sono stati minacciati di morte.

Il candidato del MAS per le prossime elezioni non è stato ancora confermato ufficialmente. Andrónico è il favorito, non solo per il fatto di condurre i sondaggi, ma per esere cresciuto di sette punti percentuali in meno di un mese.

2019/12/24

https://vermelho.org.br/2019/12/24/sindicalista-de-30-anos-lidera-pesquisas-eleitorais-na-bolivia/

