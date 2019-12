Iraq, scontri tra USA ed Hezbollah

“Al Qaim

l’USAF ha compiuto un bombardamento violento sulla città di Al Qaim, sono stati impiegati bombardieri strategici B2.Bersaglio del bombardamento il campo delle milizie sciite irachene di Kateh Hezbollah, le milizie che più di ogni altra si è distinta in questi anni per il sacrificio nella lotta contro il Califfato” scrive il blogger esperto di conflitto siriano Stefano Orsi

Per l’agenzia russa Sputnik gli attacchi americani sarebbero una risposta a precedenti attacchi contro i loro uomini nel nord dell’Iraq

In rappresaglia all’attacco americano si segnalano lanci multipli contro una base USAF vicino a Baghdad, sarebbe stata evacuata per precauzione l’ambasciata americana in Iraq

Hezbollah iraqeno rivendica l’attacco a Baghdad come rappresaglia

Fonti Stefano Orsi, Geopoliticacenter, sputnik