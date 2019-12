La nomina a ministro di Lucia Azzolina piace davvero poco al mondo della scuola

La nomina a ministro di Lucia Azzolina piace davvero poco tant’è che è partita anche una raccolta di firme on-line per le sue dimissioni. Di seguito invece riportiamo l’estratto di un articolo di “la tecnica della scuola”

LuciaAzzolina: partenza in salita, 4 lettori su 5 sono insoddisfatti della sua nomina

La nomina a ministro di Lucia Azzolina piace davvero poco, almeno ai quasi 10mila lettori che hanno partecipato al nostro sondaggio: l’80% dice di essere contrario alla nomina, solo il 20% si dichiara soddisfatto.

L’esito del sondaggio legato soprattutto alla vicenda del decreto scuola

Sembra proprio che all’onorevole Azzolina non serva molto essere considerata una 5S doc di area fichiana: i commenti negativi nei suoi confronti sono davvero tanti e sono legati soprattutto alla vicenda del decreto scuola.

Decreto che non ha dato una risposta all’intera platea dei precari che si aspettavano concorsi non selettivi e, soprattutto, la riapertura dei percorsi abilitanti speciali.

Nonostante che durante l’iter parlamentare Lucia Azzolina non si sia sbilanciata più di tanto né in un senso né nell’altro, nel mondo della scuola si è consolidata l’idea che a mettersi di traverso su sanatorie e PAS sia stata soprattutto lei.

Per la verità nel mese di agosto, quando ancora si discuteva del precedente decreto voluto dalla maggioranza giallo-verde approvato però “salvo intese”, Azzolina, Granato e altri esponenti del M5S avevano sottoscritto un documento per sottolineare il proprio dissenso su un provvedimento che sembrava più una sanatoria che un tentativo di valorizzare esperienza e merito.

Continua…