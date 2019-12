I ribelli siriani si riversano in Libia

Aggiornamento dai fronti libici del 30-12-2019

Tripoli

Sono ormai circa 1500 i miliziani della 2° Divisione FSA (SNA) siriana al servizio di Ankara giunti in queste ore dalla Turchia, con gli ultimi 4 voli di stanotte, in aggiunta ai 7 di ieri, due intere Brigate sono state ridispiegate in Libia dal cantone di Afrin in Siria e dai campi di addestramento della Turchia, nessuna di queste unità, per quanto sappiamo ad oggi, operava all’interno della sacca di Idlib, che da molti mesi è sotto pieno controllo di Al Qaeda.

Al momento quindi i fronti di Idlib non sono stati affatto indeboliti dall’allargamento dell’impegno turco.

Gli USa stanno vagliando la possibilità di spostare dalla Turchia le 50 testate atomiche site nella base di Inchirlik e le sposterebbero, per la nostra gioia, ad Aviano.



Il 747 cargo atterrato a Misurata il 29 mattina è ripartito alla volta della Turchia.



Stefano Orsi