Arrestata Nicoletta Dosio. Se fosse accaduto in Russia o ad Hong Kong avremmo visto i titoli di testa di TV e giornali

La Telefonata che non avrei voluto ricevere.

I carabinieri sono appena giunti a casa di Nicoletta Dosio per arrestarla e tradurla nel CARCERE de Le Vallette a Torino. Dove già sono reclusi altri militanti #NOTAV.

VERGOGNA per un paese dove una professoressa di 74 anni pacifista ambientalista comunista, da sempre nel movimento NOTAV e coordinatrice nazionale di un partito di opposizione, #PoterealPopolo , finisce in galera per 30 minuti di presidio ai caselli dell’autostrada, presidio fatto non per bloccare gli automobilisti ma per farli passare gratis, il tutto nel 2012.

Se una cosa simile succedesse in Russia o ad Hong Kong avrebbe i titoli di testa di TV e giornali.

Facciamo sentire il nostro sdegno e la nostra rabbia contro il potere degli affari e delle Grandi Opere devastanti, che colpisce chi lotta per i diritti delle persone e per la natura.

MANIFESTIAMO SOLIDALI E COMPLICI CON NICOLETTA E CON TUTTE E TUTTI I NOTAV

Giorgio Cremaschi pagina FB