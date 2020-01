Capodanno neonazista: manifestazione in Ucraina per celebrare il compleanno del collaboratore nazista Stepan Bandera

Capodanno neonazista. Migliaia di nazionalisti a Kiev hanno celebrato il nuovo anno con sfilate e fiaccole in onore di Stepan Bandera, un nazionalista-collaborazionista della Seconda Guerra Mondiale considerato dai moderni ucraini come un eroe e da polacchi, ebrei e russi come criminale di guerra

L’evento nella capitale ha visto la presenza di alcuni partecipanti in divise d’epoca, mentre altri portavano le foto di Bandera come se fossero icone in una processione della chiesa.

Bandiere nazionali ucraine blu e gialle mescolate a bandiere rosse e nere dell’Organizzazione dei nazionalisti ucraini di Bandera (OUN) e della sua ala armata, l’Esercito Insurrezionale ucraino (UPA), responsabile di omicidi di massa e persecuzioni in quella che oggi è l’Ucraina occidentale, durante gli ultimi anni della seconda guerra mondiale.

I manifestanti scandivano slogan come “Ucraina prima di tutto”, “Gloria all’Ucraina, morte ai nemici” e “Gloria all’Ucraina, gloria agli eroi!” – quest’ultimo uno slogan della seconda guerra mondiale dell’OUN-UPA che è stato ampiamente adottato durante il golpe del 2014 prima dagli ultranazionalisti, quindi dal governo e dai militari.

La colonna sonora del minaccioso corteo è stata realizzata da una banda di batteristi ben coordinati. I musicisti indossavano uniformi in stile militare e avevano il viso coperto di passamontagna. La manifestazione è stata concordata con le autorità cittadine, che hanno schierato una grande forza di polizia lungo il suo percorso.

Il compleanno di Bandera, 1 gennaio, è festa nazionale in Ucraina dal 2019.

Stepan Bandera nacque nel 1909, in quella che era la provincia austro-ungarica della Galizia (Galizien), e divenne parte della Polonia dopo la prima guerra mondiale. Mentre l’OUN iniziò ad ribellarsi contro il dominio polacco, Bandera emerse come leader di una fazione dura nel 1940, sperando di stabilire uno Stato ucraino indipendente con l’aiuto della Germania nazista.

Dopo la vittoria degli Alleati, l’OUN-UPA cambiò sponsor, dai nazisti sconfitti ai vincitori alleati occidentali. Bandera si trasferì nella Germania occidentale, dove continuò ad agire per la “libera Ucraina” all’alba della guerra fredda. Fu ucciso nel 1959, quando un agente del KGB gli sparò con un dardo carico di cianuro.

Dopo che l’Ucraina divenne indipendente nel 1991, i nazionalisti hanno cercato di dipingere Bandera come un eroe nazionale.

