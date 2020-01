Omicidio Soleimani, i commenti e i non commenti della politica italiana

Conte

Non pervenuto

Di Maio

Non pervenuto neanche una riga da parte della Farnesina o di qualche post del ministro degli esteri.

(Solo in tarda serata rilascia una dichiarazione in cui rimanda la decisione a l’UE)





Zingaretti

Classica commento targato PD che non prende posizione

“Grande preoccupazione per l’altissimo livello di tensione in #Iraq dopo le violenze dei giorni scorsi contro l’ambasciata Usa e l’eliminazione di #Soleimani. L’Italia e l’Europa assumano tutte le iniziative utili per scongiurare un’escalation incontrollabile nell’area”

Salvini

Manco a dirlo si schiera con Trump con un post che dimostra la sua ignoranza totale sulla figura di Soleimani

“Donne e uomini liberi devono ringraziare il presidente Trump e la democrazia americana per aver eliminato #Soleimani, uno degli uomini più pericolosi e spietati al mondo, un terrorista islamico, un nemico dell’Occidente, di Israele, dei diritti e delle libertà.”

Sinistra

Da sinistra invece arrivano commenti di condanna un po’ da tutte le anime Acerbo PRC, Fratoianni SI, Cremaschi PaP e altri, di alcuni pubblichiamo integralmente i loro commenti su AFV

Generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore della Difesa,

“Non c’è dubbio che di fronte a questa azione l’Iran dovrà reagire, non può perdere la faccia. In che modo? Non lo sappiamo, ma è chiaro che l’Italia è particolarmente esposta”