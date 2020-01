Australia. Non è fuoco è capitalismo

“Nella cultura del tardo capitalismo però, la catastrofe ambientale figura solo come una specie di simulacro, anche perché le sue reali implicazioni restano troppo traumatiche per essere assimilate dal sistema.

Il senso profondo delle critiche mosse dagli ecologisti sta nel suggerire che non solo il capitalismo non è l’unico sistema percorribile, ma che proprio il capitalismo minaccia di distruggere l’intero ambiente umano.

La relazione tra capitalismo e disastro ecologico non è né casuale né accidentale: la necessità di espandere costantemente il mercato e il feticcio della crescita stanno lì a significare che il capitalismo è, per sua natura, contrario a qualsiasi nozione di sostenibilità”.

In rete sta circolando questa – insieme a tante altre spaventose e impressionanti – immagine. Guardandola, pensando a quello che sta succedendo in Australia, ci sono venute in mente le parole dello studioso Mark Fisher.

Potere al Popolo pagina FB