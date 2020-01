ARUNDHATI ROY E IL POGROM NEL GUJARAT DEL 2002.

Un indù e un mussulmano durante il massacro in Gujarat. La foto del mussulmano indiano che prega di venir risparmiato dai rivoltosi indù è diventata l’immagine simbolo della carneficina in Gujarat del 2002.



Francesco Cecchini



Arundhati Roy è una scrittrice, di lei in Italia sono stati pubblicati i due suoi romanzi Il Dio delle Piccole Cose e Il Ministero della Suprema Felicità. e ma è anche una militante politica che ha preso e prende posizione su molte quetioni poltico-sociali che scuotono l’India: le caste, il Kashmir, il movimento naxalita e ultimamente contro la Legge sulla Modifica della Cittadinanza, voluta dal premier Narendra Modi.

Si avvicina il 29 gennaio, Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto del nazismo e del fascismo. Durante il secolo breve non vi fu solo l’olocauso del popolo ebraico, ma anche altri genocidi, pogrom e massacri. In Gujarat vi fu una carneficina nel 2002 e non fu la prima. La prima risale al 1969, quando nel Gujarat furono trucidate 2500 persone in scontri interreligiosi tra hindu’ e musulmani. Il sangue e’ tornato a scorrere nel 1985 ad Ahmedabad e nel 1992 ad Ayodhya, in occasione della demolizione della moschea Babri da parte di un gruppo di fondamentalisti indu’ che rivendicavano l’area per la costruzione di un tempio.

Il genocidio del 2002 iniziò come punizione di un crimine rimasto irrisolto: lincendio di un vagone ferroviario in cui 53 pellegrini induisti rimasero bruciati vivi. In una pianificata orgia di vendetta, 2000 musulmani furono macellati in pieno giorno da squadroni di killer armati ed organizzati da milizie fasciste, protette dal governo del Gujarat. Donne musulmane hanno subito stupri di gruppo e sono state bruciate vive. Negozi, bancarelle, uffici e moschee sono stati sistematicamente distrutti. Circa 150.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case. Il capobanda fu, Narendra Modi, ex governatore del Gujarat e ora Primo ministro dell’India. Comunque il genocidio del Gujarat non può essere confrontato con quello di Congo, Rwanda o Bosnia. Non vi furono milioni di persone uccise. Fu più una carneficina che un genocidio.

Arundhati Roy scese in campo contro quello che stava succedendo in Gujarat. Il settimanale Internazionale nello stesso 2002, in ottobre, pubblicò un suo articolo dal titolo significativo: La notte dell’India. Il link è il seguente.

https://www.internazionale.it/opinione/arundhati-roy/2002/10/10/la-notte-dellindia

Tra l’altro Arundhati Roy scrisse: ” Il Gujarat, lunico grande Stato indiano ad avere al governo il partito Bharatiya Janata (Bjp), da qualche anno è il terreno di coltura dove il fascismo indù sta conducendo un difficile esperimento politico. Il mese scorso i primi risultati sono stati esibiti in pubblico.”

Parole profetiche se guardiamo a cosa sta succedendo ora in India. L11 dicembre 2019 il governo Modi ha approvato la Legge sulla modifica della cittadinanza del Ministro degli interni Amit Shah , in cui consente ai rifugiati non msulmani appartenenti a 6 religioni provenienti da Pakistan, Bangladesh e Afghanistan di diventare cittadini dellIndia senza problemi. Questa legge è però discriminatoria perché per la prima volta nella storia dellIndia indipendente la cittadinanza verrà data sulla base della religione. È ancora un altro passo del BJP per escludere intenzionalmente i musulmani e creare una divisione in India per rafforzare la linea politica induista. A causa questa decisione di Narendra Modi proteste di massa contro la Legge sulla modifica della cittadinanza sta infiammando l’India.

Arundhati Roy nel 2002 in una conferenza stampa contro il massacro di mussulmani nel Gujarat.