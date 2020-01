Putin con un viaggio a sorpresa in Siria, incontra il Presidente Assad.

Aggiornamento flash dai fronti siriani del 7-1-2020

Nelle immagini della notte di Natale di ieri sera, lo sguardo del Presidente Putin, appariva assente ed accigliato.

Evidentemente i suoi pensieri erano altrove.

Oggi capiamo bene , anche se lo sospettavamo, quali fossero le sue preoccupazioni.

Con un viaggio a sorpresa in Siria, incontra oggi il Presidente siriano Assad.

La grave situazione di tensione causata dagli atti terroristici degli Stati Uniti, sta mettendo in serio pericolo non la pace nel mondo, perchè non c’è, ma avvicina il mondo al rischio di una nuova e pesante escalation bellica che coinvolgerebbe molti Paesi oltre a USA ed Iran.

Oltre ai rituali auguri di Natale alle truppe russe impegnate nello scenario bellico siriano, si tenuta una riunione presso la sala del comando congiunto russo-siriano presso Damasco.

I temi sono stati il punto sulla guerra al terrorismo nella regione ed in Siria in particolare, chiaramente i recenti sviluppi drammatici, e il punto sulle operazioni che la Turchia sta tenendo nel nord della Siria.

Il Presidente Putin, accompagnato dal Presidente Assad, si è poi recato in visita in Damasco, dove ha avuto modi di visitare la Grande Moschea degli Omayyadi, il Santuario del Profeta Yahya, consciuto da noi come San Giovanni battista, profeta e santo venerato anche dall’Islam (La pacie su di lui), dove il Presidente Putin ha voluto lasciare una frese scritta da lui nel registro dei visitatori.

Damasco

Prosegue la visita del Presidente Putin in Siria.

Ora stanno visitando la Cattedrale Mariana di Damasco.

Sempre assieme, il Presidente Putin e il Presidente Assad hanno acceso delle candele per la Pace, poi il Presidente russo incontrando i responsabili della Cattefrale ortodossa, ha donato loro un’icona della beata Vergine Maria con Gesù bambino in braccio.

La Cattedrale Mariana è la più antica chiesa di Damasco e risale agli albori della diffusione del cristianesimo nel mondo. È anche sede del Patriarcato di Antiochia.

Stefano Orsi



