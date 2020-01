DOROTHEA LANGE A CARITA’ DI VILLORBA (TREVISO) FINO AL 19 GENNAIO 2020.

Dorothea Lange fotografando



Francesco Cecchini

“Mentre forse esiste un posto in cui il fotografo non può dirci

nulla più di quanto non possiamo vedere con i nostri occhi, c’è

ne un altro nel quale ci mostrerà quanto poco i nostri occhi

possono vedere.”

Dorothea Lange

DOROTHEA LANGE FOTOGRAFA.

Dorothea Lange nasce a Hoboken, New Jersey, il 26 maggio

1895, da immigrati tedeschi. Si ammala a 7 anni di poliomelite

e rimarrà zoppa tutta la vita. Dorothea commenta ciò

affermando: “La miglior cosa mi sia capitata, mi ha formato,

guidato, aiutato e umiliato”. Il padre, un avvocato, divorzia dalla

madre che Dorothea ha 12 anni. Con la madre va nel Lower

East Side, da una vita agiata ad una povera. Nonostante le

difficoltà economiche , Dorothea si istruisce. Nel 1911 frequenta

una scuola per diventare insegnante, ma è attratta dalla

fotografia, lavora in diversi studi fotografici e si iscrive alla

Columbia University. Diventa apprendista di importanti fotografi.

Alla Columbia segue le lezioni di Clarence White, che le

insegna che il valore di una fotografia non corrisponde al

soggetto ma a come viene ripreso. Dorothea dedica gran parte

della propria attività fotografica al ritratto. Nel 1918 parte con

un’amica per un viaggio alla scoperta del mondo ma giunte a

San Francisco vengono derubate e costrette a fermarsi.

Dorothea trova lavoro in un negozio di stampa fotografica.

Incontrare la fotografa Imogen Cunningham e un mecenate,

Jack Boumphrey, finanzierà il suo primo studio fotografico.

Dorothea fotografa su commissione la borghesia della città. Nel

1920 sposa il pittore Maynard Dixon, con cui ha due figli. Il

rapporto con Imogen Cunningham influenza la fotografia di

Dorothea, che segue i principi del gruppo F/64 e si concentra

su immagini di paesaggi e forme naturali. Durante una delle sua

tante gite in montagna alla ricerca di paesaggi, Dorothea,

sorpresa da una tempesta, capisce che deve concentrarsi sulla

fotografia di persone.

In un pomeriggio del marzo del 1936 Dorothea Lange visitò un

campo di raccoglitori migranti di piselli vicino a Nipomo, in

California. Fece una serie di foto di una donna di trentadue anni

seduta sotto una tenda improvvisata con i suoi figli. Una di

queste immagini divenne presto nota come Migrant Mother ed è

stata definita la più famosa fotografia documentaristica degli

anni ’30. “Quando Dorothea ha scattato quella foto, è stato il

massimo”, ha ricordato Roy Stryker, capo del progetto

governativo che ha assunto Lange. “Per me, era il ritratto di

Farm Security Administration. Le altre erano meravigliose, ma

quella era speciale.” Dopo la sua pubblicazione nel 1936,

Migrant Mother divenne un simbolo senza tempo e universale di

sofferenza di fronte alle avversità.

Migrant Mother foto di Dorothea Lange

Migrant Mother è Florence Owens e così racconta Dorothea

Lange l’incontro: ” Ho visto e avvicinato la madre affamata e

disperata, come attratta da una calamita. Non ricordo come le

ho spiegato la mia presenza o la mia macchina fotografica, ma

ricordo che non mi ha fatto domande. Ho fatto cinque

esposizioni, lavorando sempre più vicino dalla stessa direzione.

Non le ho chiesto il suo nome o la sua storia. Mi ha detto che

aveva 32 anni. Ha detto che vivevano di verdure congelate dai

campi circostanti e di uccelli uccisi dai bambini. Aveva appena

venduto le gomme della sua auto per comprare da mangiare. Lì

sedeva in una tenda inclinata con i suoi figli rannicchiati intorno

a lei, e sembrava sapere che le mie foto avrebbero potuto

aiutarla, e così mi aiutò. C’è stato una sorta di aiuto reciproco.”

LA MOSTRA.

Alla Barchessa di Villa Giovannina, a Carità di Villorba dal 30

novembre si svolgerà la mostra “Storie a Scatti.Dorothea

Lange, American Exodus”, un progetto espositivo ideato da

Reinhard Schultz della Galerie Bilderwelt di Berlino in

collaborazione con l’associazione culturale mandr.agor.art di

Maria Francesca Frosi e con il Comune di Villorba, grazie

all’impegno del sindaco Marco Serena ed , assessore alla

cultura-Eleonora Rosso. La mostra viene considerata la

continuazione di quella di Tina Modotti, fotografa e

rivoluzionaria sempre tenuta un anno fa alla Bachessa di Villa

Giovannina. Tra l’altro Tina Modotti ritornando dal Messico a

San Francisco in tempi brevi e diversi incontrò e fece amicizia

con Dorothea Lange e sembra che Dorothea consigliò a Tina

l’acquisto della macchina fotografica Graflex, che divenne un

occhio spietato sulla miseria e la sofferenza messicana, come

lo fu per Dorothea Lange sul dramma americano degli anni 30

del secolo scorso.

Nelle 80 immagini della mostra Dorothea Lange, pioniera della

fotografia sociale, immortala le storie e i volti di uno dei più

drammatici esodi della storia.

Giapponesi internati

Dopo l’attacco di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941, il

presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt ordinò che tutti

i giapponesi residenti negli Stati Uniti, anche quelli nati in

territorio americano, dovessero essere trasferiti nei “campi di

ricollocamento del periodo di guerra”. Almeno 120mila persone

d’origine giapponese, per almeno i due terzi nate negli Stati

Uniti, furono costrette ad abbandonare le loro case, il loro

lavoro e le loro proprietà. Vennero rinchiuse in dieci campi, tra

cui il più noto è quello di Manzanar, ai piedi della Sierra

Nevada, in California, dove più di diecimila persone furono

costrette a vivere in condizioni estremamente critiche. Dorothea

Lange fu incaricata dall’amministrazione Roosevelt di

documentare l’“evacuazione” e il “ricollocamento”. Anche se era

contraria all’ordine esecutivo, accettò l’incarico perché credeva

che un “ritratto fedele delle operazioni sarebbe stato utile in

futuro”. I comandanti militari che esaminarono le sue foto si

resero conto che il punto di vista critico di Lange traspariva a

pieno dalle immagini. Le foto furono sequestrate e

immagazzinate nei National archives, dove rimasero fino al

2006.

LA MOSTRA, VISTO IL SUCCESSO DI PUBBLICO,

RIMARRA’ APERTA FINO AL 19 GENNAIO 2020