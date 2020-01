Morto il sultano dell’Oman Qaboos bin Al Said

Andrea Massardo

Si è spento a 79 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro il sultano dell’Oman, Qaboos bin Al Said, che ha retto il trono del Paese per quasi mezzo secolo. Uno dei sovrani più longevi della terra, secondo solo alla Regina Elisabetta II e con la quale, forse non a caso, ha da sempre avuto stretti rapporti diplomatici, ha saputo guidare il Paese per tutta la fine del XX secolo fino ai giorni nostri.

Salito sul trono nel 1979 a seguito di un colpo di stato orchestrato contro suo padre col supporto di Londra, Qaboos ha avuto la capacità di trasformare l’Oman, da remoto angolo della terra a fulcro della diplomazia della penisola araba e del Medio Oriente. Non soltanto lo sviluppo delle infrastrutture, ma anche un esemplare cambiamento sociale ha interessato il Paese, che può essere considerato il più avanzato a livello di diritti civili nel mondo musulmano; dove la tolleranza religiosa fa invidia a molti Paesi e dove, per ogni problema, ci si poteva appellare alla sua parola per cercare una soluzione.

