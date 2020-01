Lotta alla diseguaglianza, i ricchi paghino di più e se lo dice Bill Gates

Bill Gates: “Fate pagare più tasse ai miliardari, meno a chi lavora”. E lo spiega così

di Forbes.it

Il terzo uomo più ricco del mondo, il fondatore di Microsoft, Bill Gates, torna a parlare di inuguaglianza. Lo ha fatto con un post sul suo blog GatesNotes in cui ancora una volta critica il sistema fiscale statunitense, incapace – a suo dire – di garantire effettive chance di equità anche per via di una tassazione troppo bassa a carico di “persone come lui”. Gates non si limita alle critiche ma propone anche alcune possibili soluzioni.

Ecco alcuni stralci del post di Bill Gates in cui spiega le sue proposte.

Desidero concentrarmi su una questione particolare che è stata alla ribalta nel 2019 e che sarà in primo piano per molti nel 2020: il sistema fiscale americano.

