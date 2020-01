RICORDANDO TINA MODOTTI, FOTOGRAFA E RIVOLUZIONARIA.

Due immagini di Tina Modotti e tre sue fotografie.



Francesco Cecchini



“Conobbi Tina Modotti molti anni fa. Le volli bene con profondo affetto, mi dilettò sempre lo spettacolo magnifico della sua anima. Un’anima, grande, bella, eccelsa. Non ho mai conosciuto un’altra donna che la superasse in finezza spirituale. La sua sensibilità sempre sveglia, la sua comprensione sempre profonda, la sua riflessione sempre chiara, facevano di lei una creatura eccezionale. Scossa da tutte le tormente, mantenne il suo spirito sempre teso e fermo.” Maria Luisa Carnelli, scrittrice e giornalista argentina, partecipò alla Guerra Civile Spagnola

Tina Modotti morì a Città del Messico il 5 gennaio 1942, 78 anni fa. Vale la pena ricordarla, anche se un pò in ritardo, come fotografa e rivoluzionaria. Tina iniziò a fotografare in Messico nel 1923, come assistente e appredista del fotografo Edward Weston. Il Messico di allora, dopo gli anni della rivoluzione dal 1910 al 1920, era complesso con difficoltà, ma anche ricco di fermenti politici, sociali e culturali. Weston la introdusse alla pratica di una fotografia davanguardia. Imparò la tecnica da Weston, ma gli occhi e dietro questi, cuore e cervello, erano i suoi. Alcune foto, innanzitutto le prime quando imparò a mettere a fuoco, a misurare la luce e ad inquadrare il soggetto, sono foto di fiori, piante o cose, still life. Bicchieri del 1925, Rose del 1925, Cactus e altre. Tina non impara solo da Weston, per esempio il rigore estetico dellinquadratura, ma anche dalla cultura di quel tempo.

Il processo di trasformazione da una fotografia di fiori e piante a una di realtà sociali del del Messico fu influenzato dal lavoro suo e di Weston per dare immagini libro Idols behind altars di Anita Brenner.

Tina ed Edward viaggiarono per alcuni mesi in lungo ed in largo il Messico per fotografare arte ed artigianato popolare. Visitarono città, villaggi e campagne ed innanzitutto attraversarono un Messico scosso da instabilità sociale e politica. Era in corso la guerra dei Cristeros. L antica società messicana laffascinò, la miseria del popolo la colpì. Dopo quest esperienza la vita e la fotografia di Tina Modotti non sono furono più le stesse.

La vita artistica di Tina si intrecciò ben presto con il suo impegno sociale e politico e nel 1926 si deteriorò il suo rapporto con Weston che ritornò negli Stati Uniti. Tina continuò il suo lavoro di fotografa, ma partecipa con maggior impegno alla vita politica. Nel 1927 si iscrisse al Partito Comunista Messicano, suggellando indissolubilmente il legame fra la sua arte e la vita politica. Volse la sua attenzione al mezzo fotografico come strumento di indagine sociale; per ritratti agli indios messicani, alla loro realtà e alla loro condizione umana.

Partecipò alle manifestazioni in favore di Sacco e Vanzetti , contribuì a creare e far vivere organizzazioni antifasciste ed antiimperialiste. Frequentòa intellettuali, esponenti sindacali e figure ben note come Siqueiros, Rivera e Orozco. Il suo attivismo politico le consentì di pubblicare diverse fotografie su riviste di sinistra e, in particolare, diventò fotografa ufficiale di El Machete, portavoce della cultura comunista, nato come la rivista degli artisti iscritti al partito e divenutone organo ufficiale.

L’apice del lavoro di fotografa fu la mostra, inaugurata il 3 dicembre del 1929 nella Biblioteca dell Università Nazionale, dove Tina espone tutte o quasi le immagini prese in Messico dal 1923 al 1929.

Una foto la ritrae seria ed austera, maglione nero e braccia incrociate. Lo sfondo sono alcune delle sue opere tra le quali spicca una falce e martello ed in alto al centro un ritratto di Julio Antonio Mella.

Mostra di Tina Modotti il 3 dicembre del 1929 nella Biblioteca dell Università Nazionale



L’uomo più affascinante che Tina amò fu Julio Antonio Mella, giovane, bello e rivoluzionario.

Di lui Tina aveva letto di un suo sciopero della fame all’Avana, poi a Città del Messico lo aveva visto e ascoltato in un atto di protesta contro l’assassinio di Sacco e Vanzetti.

Julio Antonio Mella, la fotografia è di Tina Modotti



Il primo incontro tra Mella e Tina, avvenne in un giorno di giugno del 1928 quando, al sesto Congresso Mondiale dell’Internazionale Comunista, Mella occupava l’incarico di Segretario del Partito Comunista del Messico, in rappresentanza di Rafael Carrillo.

Quel giorno d’ estate 1928 Tina e Julio Antonio

iniziarono ad amarsi. Anni dopo in Spagna Tina confidò ad una sua amica: “L’incontro con Mella mi aveva tanto confuso che mi sentivo incapace di pronunciare una sola parola, ero come paralizzata e non potevo ragionare normalmente”.

Per conoscere l’attività militante di Julio Antonio Mella a Cuba vale la pena leggere la scrittrice tedesca Christina Hatzky che ha raccontato il movimento studentesco antiimperialista degli anni 20 citandolo. Nosotros vamos por otro camino: somos revolucionarios… Christine Hatzky, Julio Antonio Mella (1903—1929): Eine Biografie (Frankfurt on the Main: Vervuert, 2004). Nel 1925 Mella aveva partecipato alla fondazione a Cuba della Lega Antimperialista e poi del Partito Comunista di Cuba. Nel novembre del 1925 per ordine del dittatore Gerardo Machado fu messo in prigione con l’accusa di essere un terrorista. Il 5 dicembre 1925 inizio uno sciopero della fame che durò 18 giorni e lo fece conoscere in tutto il mondo.Per evitare la vendetta di Machado Mella abbandonò Cuba e si rifugiò in Messico. Qui divenne membro del Comitato esecutivo della Lega Antimperialista e del Partito Comunista.

Julio Antonio Mella fu assassinato a Città del Messico il 10 gennaio 1929 da sicari di Gerardo Machado.

Due serate furono organizzate in memoria di Mella. la prima si tenne primo si tenne il 10 gennaio alle nel Teatro Hidalgo organizzata dal Soccorso Rosso internazionale. Un coro cantò “Victimos inmortales” e si proiettò il film “Ottobre” Parteciparono Jacobo Hurwitz del Soccorso Rosso, Diego Rivera per la Lega Anti-imperialista, Sandalio Junco come rappresentante dell’ANERC e il Dr. Carlos León per il Partito Rivoluzionario venezuelano. Tina nel suo discorso d’apertura disse: “Nella persona di Mella, assassinarono non solo un nemico del dittatore cubano ma, il nemico di tutte le dittature. Machado, una caricatura di Benito Mussolini, ha commesso un nuovo crimine. La sua morte fa tremare i suoi assassini e rappresenta per quelli lo stesso pericolo come nella sua vita da combattente… questa notte, un mese dopo il cotardo assassinio onoriamo la memoria di Mella promettendo di seguire il suo cammino fino ad ottenere la vittoria di tutti gli sfruttati della terra. In questo modo lo ricordiamo come egli avrebbe preferito: non piangendo ma, lottando… ”

L’amore di Tina per Julio Antonio durò tutta la sua vita, quando nel 1942 morì a Città del Messico aveva nella borsetta una sua foto.

Falce e martello fotografati da Tina Modotti



Nel febbraio del 1930 fu arrestata a Città del Messico. Fu il periodo dell’ arresto di tutti i rivoluzionari stranieri. Un mese dopo fu espulsa. Praticamente abbandonò la fotografia, ma non l’impegno militante. Dopo il 1932 Tina Modotti compì missioni per il Soccorso Rosso in alcuni paesi europei. Partecipò alla guerra civile in Spagna.

Tina è ricordata in Spagna. Maria Teresa Leon, moglie di Rafael Alberti nel XXX anniversario della morte così scrisse nella rivista Rinascita: Desidero che un giorno un giovane incida nelle rocce della Sierra di Guadarrama un nome che nessuno possa cancellare dalla nostra memoria: TINA MODOTTI, NUESTRA MARIA. Domenica 21 giugno 2007 a La Pedriza, municipio di Manzanares del Real è stato collocato un pezzo di roccia con incisa la frase suggerita da Maria Teresa Leon.