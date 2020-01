AHMET ALTAN, VITTIMA DEL SULTANO ERDOGAN.

Ahmet Altan



Francesco Cecchini



Dopo che la sentenza di condanna allergastolo emessa nei confronti dei 3 nel marzo 2018 era stata rovesciata dalla Corte dappellodi Istanbul. Ahmet Altan è stato condannato 5 anni e 11 mesi di carcere, che si aggiungono ai 10 anni per una precedente sentenza. Il giornalista, scrittore ed intellettuale turco dovrà così scontare fino allultimo giorno di prigione solo per aver criticato il presidente sultano Recep Tayyip Erdogan. Le accuse a suo carico sono incredibili, di offese al presidente e di propaganda del terrorismo ed hanno portato in carcere una tra le più autorevoli voci turche, che ancora oggi, nonostante il carcere, resta libera. Ahmet Altan ha scritto: Fino a oggi non cè stata una sola mattina in cui mi sono svegliato in prigione

E’ in corso una mobilitazione internazionale per la liberazione di Ahmet Altan, Amnesty International ha aggiornato un appello il link è il seguente:

https://www.amnesty.it/appelli/rilasciare-ahmet-altan/

Tra coloro che lottano per la sua liberazione vi lo scrttore premio Nobel Ohran Pamuk.

Ahmet Altan, è uno degli autori più noti e popolari della Turchia. In Italia con le Edizioni E/O ha pubblicato i romanzi Scrittore e assassino, Come la ferita di una spada e Amore nei giorni della rivolta e la raccolta delle sue memorie difensive, Tre manifesti per la libertà.

Un romanzo notevole è Scrittore e assassino.

Il protagonista è uno scrittore, che in una cittadina della costa mediterranea incontra Zuhal una bella ragazza dagli occhi che illuminano. Lo scrittore di innamora di Zuhal, ma lei è innamorata di Mustafa il potente sindaco della cittadina, un uomo dolce e violento, capace sia di gentilezza che di nefandezza. Zhual e lo scrittore hanno una relazione fatta di discussioni fatte di notte. Anche Mustafa vuole essere amico dello scrittore, con il quale parlare di letteratura. Avvengono molti delitti, e i potenti della cittadina hanno scorte armate da girano su Mercedes dai veri oscurati. Vi sono diversi potentati, ma chi prevale è Mustafa. In Scrittore e assassino vi è molto sesso. Per esempio una prostituta, Sumbul, diventa amica dello scrittore e gli racconta, nuda, a lui, molto dei segreti della ciitadina paese, che riesce a sapere dai suoi potenti clienti.

Tutto sembra congiurare di fare lo scrittore un assassino e tutto quello che riuscirà a scoprire verrà usato come unarma contro di lui. Il mondo di sospetti, paranoie e violenze sembra una metafora della Turchia d’oggi.

Scrittore e assassino copertina del libro



CARTA D’IDENTITA’ Titolo: Scrittore e assassino Autore : Ahmet Altan Traduttrice: Barbara La Rosa Salim Genere: Noir con storie d’amore Categoria: Narrativa Straniera Casa editrice: E/O Anno di pubblicazione: 2016