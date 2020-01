Mosca: I leader dei gruppi terroristici cercano di innescare l’escalation in Siria nella speranza del supporto dell’Occidente

A partire da ieri, secondo il generale Yuri Borenkov, i combattimenti sono ancora in corso ad Abu Djref, nella provincia di Idlib



I leader dei gruppi terroristici nella zona di de-escalation di Idlib, che combattono contro le forze del governo siriano, cercano di innescare una spirale di escalation, sperando nel sostegno dei paesi occidentali, al fine di mobilitare i miliziani e mantenere il controllo delle aree occupate, ha dichiarato il generale Yuri Borenkov, capo del centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria.

“Il diffuso malcontento della popolazione nei confronti della dittatura dei terroristi provoca sempre più proteste nelle aree sotto il loro controllo. Un numero enorme di membri di gruppi armati illegali sta gradualmente abbandonando l’obbedienza ai leader del terrorismo a causa di un basso livello di sostegno materiale. queste condizioni, i leader jihadisti cercano di innescare una nuova spirale di escalation per mobilitare i militanti nella zona di de-escalation di Idlib per opporsi alle forze governative e non perdere il controllo sui territori occupati.



Allo stesso tempo, la leadership radicale ovviamente contare sul sostegno dell’Occidente, che tenterà ancora una volta di impedire alle forze governative di intraprendere azioni decisive per sradicare il nido del terrorismo a Idlib “, ha affermato.



A partire da ieri, secondo il generale, i combattimenti, scoppiati venerdì notte, sono ancora in corso ad Abu Djref, nella provincia di Idlib.



“Alle 21.20 del 17 gennaio, una banda di fino a 50 militanti, supportata da un veicolo da combattimento di fanteria e sei carri armati, attaccò l’esercito arabo siriano vicino ad Abu Djref. I militanti avanzarono a distanze di 1,2 chilometri di profondità e di 500 metri di larghezza lungo il fronte. Il 18 gennaio le ostilità sono continuate in quella zona “, ha spiegato.



Combattimenti in corso



Borenkov ha riferito che nelle regioni di Idlib e Aleppo le forze governative supportate da artiglieria e carri armati hanno respinto gli attacchi dei miliziani venerdì scorso e li hanno costretti a ritirarsi nella posizione precedente.



“Gli incessanti attacchi di Hay’at Tahrir al-Sham (uno dei nomi del gruppo estremista Jabhat al-Nusra,) il 16-17 gennaio contro le truppe governative dimostrano che il comando di gruppi radicali agisce intenzionalmente per far deragliare il cessate il fuoco dichiarato in conformità con gli accordi russo-turchi “, ha spiegato il generale.



“L’obiettivo ovvio dei gruppi terroristici è destabilizzare la situazione. Il gruppo terroristico Hay’at Tahrir al-Sham ha la principale responsabilità dell’escalation. Ha almeno 20.000 combattenti nella zona di de-escalation di Idlib”, ha sottolineato Borenkov.



Nelle ultime 24 ore, 66 casi di bombardamenti da parte di gruppi armati illegali operanti nella zona di de-escalation di Idlib sono stati registrati nelle aree popolate di Latakia, Aleppo, Idlib e Hama.



Il centro di riconciliazione russo continua a svolgere i compiti loro assegnati dopo il completamento della campagna militare in Siria. Viaggiano regolarmente nelle aree liberate del paese per valutare la situazione umanitaria. I principali sforzi delle forze armate russe si concentrano ora sull’aiutare i rifugiati che stanno tornando alle loro case e sull’evacuazione dei civili dalle zone di de-escalation del paese dilaniato dalla guerra

