Una Mirada al Sahara Occidental un nuovo website sul Sahara Occidentale



Francesco Cecchini



Il website Una Mirada al Sahara Occidental, Uno sguardo al Sahara Occidentale, si rivolge a tutti coloro che appoggiano la causa del popolo saharawi ed inoltre vogliono studiarla, analizzarla, commentarla e diffonderla. saharaoccidental.es è nato, quindi, come progetto per diffondere la storia del popolo saharawi e fare anche per quelle persone che ancora non sanno cosa è successo e cosa avviene oggi nella ex provincia e colonia spagnola (la Spagna è responsabile di non aver decolonizzato in armonia con il diritto internazionale), ora sotto il dominio della monarchia marocchina. Il website ribadisce che il Fronte Polisario è l’unico rappresente del popolo saharawi del Sahara Occidentale e che il Marocco è la potenza occupante. Il Sahara Occidentale ha diritto all’autoderminazione e all’indipendenza.

L’editore e direttore di Una mirada al Sáhara Occidental è Enrique Gómez che ha comunicato con energia ed efficacia quanto sopra come presentazione del website. Enrique Gómez è ,tra l’altro membro di Um Draiga, associazione di amici del popolo sahawi di Aragona, Spagna.

Ana Garrido, conoscitrice della causa saharawi e organizzatrice per molti anni di Vacaciones en Paz collabora con Miradas al Sahara Occidental.

(Photo credit should read FAROUK BATICHE/AFP/Getty Images)

Donne saharawi con la bandiera del Sahara Occidentale



Il link con il website Una Mirada al Sahara Occidental è il seguente:

https://saharaoccidental.es/