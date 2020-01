“Guaidò go home”. Il Golpista contestato a Londra

“Guaidò go home”. Contestato a Londra il golpista autoproclamato al quadrato

Si è autoproclamato in una piazza di Caracas davanti a Dio come “presidente”. E’ responsabile di un criminale embargo, una vera e propria guerra economica contro il suo paese. Ha tentato un golpe militare il 30 aprile scorso, riuscendo solo a prendere un ponte della città di Caracas per qualche minuto. E’ stato messo in minoranza dalla stessa opposizione venezuelana che ha eletto come presidente dell’Assamblea Nazionale il 5 gennaio passato un altro membro anti-chavista. E cosa ha fatto allora il nostro eroe? Si è autoproclamato presidente dell’Assemblea Nazionale per mantenere il titolo di autoproclamato presidente della Repubblica in un giornale con i voti dei sostituti dei parlamentari ufficiali.

Parliamo chiaramente dell’unico autoproclamato al quadrato della storia, la marionetta degli Stati Uniti per eccellenza: Juan Guaidò, il quale, invece di rispondere ad un’inchiesta parlamentare sui milioni e milioni di dollari che gli sono arrivati da Stati Uniti e Europa portata avanti dalla stessa opposizione venezuelana, ha infranto nuovamente la legislazione del suo paese per un tour dai suoi padroni.

Prima in Colombia dove si è divertito a simulare una visita di stato che sembrava più un colloquio di lavoro con i capi:

Poi a Londra dove è stato duramente contestato da cittadini che semplicemente non si arrendono all’idea che il proprio paese si presti all’ennesimo crimine internazionale degli Stati Uniti e dei vari vassalli della Nato e dell’Unione Europea.

Prossima tappa del golpista venezuelano oggi a Bruxelles, capitale di quel mostro noto come Unione Europea su cui non vogliamo aggiungere nulla di più per non offendere le vostre intelligenze.

