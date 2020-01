Anasse Kazib, il ferroviere rivoluzionario che spopola sui media francesi

Lo sciopero in Francia contro la proposta di riforma delle pensioni è entrato nel suo 50° giorno. Un aspetto del movimento che non è stato evidenziato in molte notizie dei media è che le settimane di lotta sostenuta e di manifestazioni hanno prodotto un’avanguardia operaia in cui la sinistra rivoluzionaria ha un’influenza crescente.

La CCR e Anasse: l’ascesa di una corrente rivoluzionaria nello sciopero generale

La Corrente Comunista Rivoluzionaria (CCR) – l’organizzazione che produce il giornale militante fratello della Voce, Révolution Permanente (RP) – ha conquistato un’influenza significativa nella base operaia coinvolta nello sciopero intercategoriale che, partito lo scorso 5 dicembre, infiamma da 50 giorni la Francia, concentrandosi tra i lavoratori dei trasporti.

RP ha prodotto innumerevoli video, articoli e filmati di azioni di sciopero in tutto il paese per mostrare la portata del movimento ed evidenziare la lotta dei lavoratori francesi per un pubblico nazionale ed internazionale. Hanno contribuito a far conoscere l’intensa repressione subita dai manifestanti per mano della polizia antisommossa, che, su ordine di Macron, interrompe violentemente le manifestazioni con gas lacrimogeni, bastoni e cannoni ad acqua.

Anasse Kazib è un militante della CCR e un leader tra i lavoratori in sciopero: anche secondo i grandi media, è diventato un portavoce della base operaia. Anasse Kazib è un inserviente alla stazione ferroviaria di Bourgert nel dipartimento Seine-Saint-Denis, alla periferia nord-est di Parigi. Milita nella CCR da quattro anni.

Come dice un rapporto a Le Parisen: “Ha una grande agilità verbale e una voce forte. Un inserviente alla stazione di Bourgert (Seine-Saint-Denis) e un sindacalista della Sud Rail, Anasse Kazib sa come farsi ascoltare”.

Anasse vive nella periferia di Parigi, dove milioni di lavoratori immigrati provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente vivono in condizioni di lavoro precario e di immigrazione. È anche un padre di 33 anni di origine marocchina in uno dei paesi più razzisti d’Europa. Come ha detto a Le Parisien:

Quando si vive a Saint-Denis, quando si vive ad Aulnay, si vive fra molte difficoltà e loro lo sanno bene! Noi lottiamo per voi [i poveri delle periferie], soprattutto per i bambini di tutti voi.

Anasse è emerso come una figura di spicco nella copertura giornalistica dello sciopero in corso quando, in un programma televisivo della CNews del 29 dicembre, Fadila Mehal, consigliere del partito di Macron, lo ha accusato di “terrorismo verbale“. Ha abbandonato il programma per negare il suo attacco razzista e conservatore.

“È un insulto alle vittime del terrorismo trattare qualcuno come un terrorista perché ti ha corretto su una domanda sui contributi pensionistici”, ha detto poi indignato sui social media.

Quando parla dello sciopero e dei recenti sconvolgimenti sociali in Francia, Anasse parla spesso della “radicalità” dei gilet gialli, un movimento in cui ha svolto un ruolo significativo cercando di attirare settori della classe operaia nella lotta attraverso il suo sindacato. È anche amico di uno dei leader del movimento, Jérôme Rodriguez, gravemente ferito a un occhio nel gennaio 2019.

Da quando è iniziato lo sciopero in corso, il 5 dicembre, Anasse è apparso in innumerevoli articoli e video per denunciare il governo e la burocrazia sindacale nei termini più forti, rappresentando la combattività degli scioperanti e la loro determinazione ad abolire definitivamente la riforma delle pensioni senza compromessi.

The strike against Macron’s pension reform shows France’s rank and file protesting repression and demanding the complete withdrawal of the pension reform. Railway worker Anasse Kassib explains why it is necessary to join forces to continue the strike and show their determination.

Dal megafono al microfono: la lotta irrompe sui grandi media

In un articolo pubblicato di recente da France TV, Anasse ha espresso la volontà di continuare lo sciopero, mentre il governo si è incontrato con alti funzionari sindacali per negoziare un accordo, esigendo: “Nessuna tregua, nessuna fine della mobilitazione! Chiediamo a tutti i dipendenti del settore privato di aderire [allo sciopero]”.

Arret Sur Images, un prestigioso sito di notizie in Francia, ha descritto l’intervento di Anasse nel modo seguente: “Dal megafono al microfono, è solo un passo. Almeno è quello che si direbbe dalla vista del percorso di Anasse Kazib. Questo 32enne ferroviere è passato dall’essere un sindacalista della SUD Rail molto attivo sui binari a un ospite abituale dei televisori….[Il pubblico di tutta la Francia] ascolta i suoi discorsi su una grande varietà di argomenti, dalla riforma delle ferrovie o la riforma delle pensioni a una polemica sul velo, i musulmani, il CICE (Credito per la Competitività sul Lavoro) o il cambiamento climatico”.

Anasse è diventato una “penna” del movimento, un militante sindacale e una “voce” degli scioperanti. Il prestigioso quotidiano Le Parisien ha pubblicato un lungo articolo su di lui il 3 gennaio 2019, dandogli lo spazio per presentarsi a un vasto pubblico in tutta la Francia. È stato descritto come un militante “marxista rivoluzionario” che sta facendo luce sulla “miseria” della crisi sociale francese e sul “destino delle generazioni future”. Ha parlato della “radicalità” che ha visto nel movimento dei gilet gialli, ricordando i suoi scambi Jérôme Rodriguez. I suoi interventi televisivi mantengono un chiaro riferimento marxista che negli ultimi anni è quasi scomparso dall’etere e dalla televisione: parla apertamente di “lotta di classe”, di “proletariato”, di “borghesia”, eccetera.

I media liberali in Francia non sono gli unici a prendere atto di Anasse. Il sito d’informazione di destra Valuers Actuelles ha scritto un articolo che lo attacca come un radicale che è “in ogni televisione e in ogni mobilitazione sindacale”. Hanno messo in guardia contro i suoi interventi nello sciopero, dicendo che “ha potuto approfittare di uno sciopero di un mese dei lavoratori delle ferrovie per proporre la sua agenda militante, al crocevia tra il ‘marxismo rivoluzionario’ e le omelie a favore dell’islam politico. È un cocktail pericoloso – esplosivo, come minimo”.

Piuttosto che un’anomalia o solo un altro tentativo di mettere l’opinione pubblica contro lo sciopero, l’apparizione di Anasse in ampi settori dei media nazionali è l’espressione di quanto sia profondo lo sciopero contro la riforma delle pensioni di Macron. Dimostra che le richieste degli scioperanti sono indissolubilmente legate a una crisi più profonda della società francese che solo gli sforzi congiunti dei lavoratori francesi possono risolvere. È anche una testimonianza del fatto che la sinistra rivoluzionaria può e deve lottare per sviluppare tendenze rivoluzionarie all’interno delle lotte della classe operaia.

Solidarietà militante e fronte unico: la sfida a Martinez e alla CGT

Lo sciopero che preoccupa il governo e la borghesia francese da 50 giorni non può raggiungere l’obiettivo del ritiro senza se e senza ma della proposta di rialzo dell’età pensionabile, se non si allarga fino a evolversi in un vero sciopero politico generale.

Per questo la CCR sostiene e fomenta la base dei lavoratori che invoca l’unità nella lotta e si organizza in assemblee e coordinamenti intersindacali, e rivendica la necessità di un fronte unico di lotta di tutti i lavoratori e le lavoratrici francesi per vincere il conflitto. In questo senso Anasse, militante del sindacato “di base” Sud Rail, durante la festa solidale di fine anno degli scioperanti della RATP (trasporti metropolitani di Parigi) ha sfidato il segretario generale della CGT, il sindacato più grande di Francia, Philippe Martinez, a lanciare tutta la forza del sindacato, così da poter realisticamente vincere questa grande lotta – come riportato.

L’intervento di Anasse seguiva a una settimana molto dura in cui il governo Macron stava giocando per indebolire lo sciopero in accordo con un settore della dirigenza sindacale che aveva accettato una “tregua di Natale”. Tuttavia, la base scioperante, nella RATP e in SNCF (ferrovie pubbliche), ignorando le loro direzioni sindacali come la CFDT e l’UNSA, hanno mantenuto lo sciopero e le manifestazioni di piazza. È questo enorme spirito di lotta che ha portato Philippe Martinez, segretario generale della CGT, l’unico sindacato che non aveva formalmente accettato la tregua, a partecipare a questo festival in cui più di 500 lavoratori di base sono stati licenziati quest’anno e hanno promesso di iniziare il 2020 raddoppiando la lotta.

Gli scioperanti hanno salutato il sostegno di Philippe Martinez, ma avevano anche un messaggio per lui. Infatti, pur avendo preso posizione contro la tregua, la CGT aveva lasciato gli scioperanti della RATP e della SNCF a grave rischio di isolamento durante le vacanze, chiedendo solo una giornata di mobilitazione nazionale il 9 gennaio.