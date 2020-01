CONTINUA LA VERGOGNOSA PERSECUZIONE GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI NICOLETTA!

Ieri Nicoletta ha subito un intervento in ospedale, intervento in realtà programmato per la settimana scorsa ma poi rinviato per una “fuga di notizie” che ha fatto temere alle istituzioni non si sa bene cosa.

L’intervento alla fine è stato effettuato e Nicoletta sta bene, questo ovviamente è quello che ci interessa di più, ma non staremo in silenzio rispetto alle condizioni in cui ha affrontato questa operazione: scortata fino all’ospedale, fino sul piano e addirittura piantonata dalle forze dell’ordine all’interno della sala operatoria, come fosse una pericolosa delinquente.

Una violazione intima che ci dice bene il livello di repressione nel nostro paese, come vengono trattati coloro che osano portare avanti una voce contraria a questo sistema, quali le condizioni carcerarie che, come più volte anche la stessa Nicoletta ci ha ricordato, sono luoghi in cui si trovano in maggior misura gli ultimi, coloro che non hanno mai avuto sostegno dalla società.

Al marito Silvano e all’avvocato è stato concessa solamente un’ora di visita, come si trattasse di un colloquio in carcere, al termine della quale sono stati cacciati. È stata poi riportata in carcere, dove, se eventualmente necessario, non sarebbe possibile ricevere maggiori medicazioni o ulteriori cure.

Continua la vergognosa e schifosa persecuzione giudiziaria nei confronti di Nicoletta!

È importante che alziamo la voce e continuiamo a tenere alta l’attenzione sulla sua vicenda, simbolo della feroce repressione in atto nei confronti del Movimento No Tav e delle lotte sociali nel nostro paese!

Potere al popolo pagina FB