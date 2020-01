PARTITO FARC DEFINISCE ESERCIZI MILITARI DI COLOMBIA E STATI UNITI UNA MINACCIA PER LA PACE DELLA REGIONE.

Gli esecizi militari includeranno la presenza di paracadutisti.



Da Cubadebate, traduzione per AFV di Francesco Cecchini.



ll partito FARC in Colombia ha dichiarato che l’esercizio militare tra questo Paese e gli Stati Uniti è una minaccia alla pace regionale: “Ciò è assurdo, il comando meridionale degli Stati Uniti verrà in Colombia per fare esercitazioni militari congiunte. Il presidente Iván Duque non solo regala la nostra sovranità, ma ciò minaccia la sicurezza e la pace della regione.” La stampa locale ha informato che dal 23 al 29 gennaio vi sarà un’esercitazione militare tra Colombia e Stati Uniti. Il Comando meridionale USA ha dichiarato in una nota: “Il personale esperto di entrambi i paesi eserciterà un lavoro congiunto per costruire operatività e condividere esperienze strategiche e pratiche.” L’annuncio coincide con l’opinione emessa lunedì in Colombia dal segretario di Stato americano, Mike Pompeo, durante la partecipazione alla III Conferenza ministeriale emisferica per la lotta al terrorismo. Pompeo e Duque hanno nuovamente attaccato il Venezuela e il suo capo di Stato Nicolás Maduro, eletti democraticamente per un secondo mandato a maggio 2018. Pertanto, l’esercizio militare avrà luogo in un contesto di peggioramento dell’ostilità di Washington verso i paesi della regione. come il Venezuela, il Nicaragua e Cuba.