LE SARDINE, BENETTON & TOSCANI, IL PONTE MORANDI E IL POPOLO MAPUCHE.

Sardine, Benetton & Toscani fotografati da Richard Morgan (foto ufficiale)



Francesco Cecchini



Venerdì 31 ottobre le Sardine bolognesi,Mattia, Roberto, Giulia e Andrea, si sono incontrate a Ponzano (Treviso) con Luciano Benetton e l’ uomo immagine di Benetton, Oliviero Toscani. Vi è stato uno scambio di riconoscimenti e complimenti. Oliviero Toscani ha affermato: “Ci sono filosofie comuni…” ed inoltre: “Hanno fatto una cosa eccezionale. La loro è la politica più bella che cè in giro.”

Le 4 Sardine hanno fatto eco: “È stato uno scambio ed un confronto molto stimolante!”

Nella stessa serata è intervenuto il vice ministro Buffagni affermando: ” Le Sardine in pellegrinaggio nel mondo dei Benetton…” ed ha ricordato la drammatica vicenda del ponte Morandi a Genova.

Il 14 agosto 2018, alle ore 11.36, crollava a Genova il Ponte Morandi, causando 43 morti, numerosi feriti e centinaia di sfollati. Ad un anno da quella strage ci troviamo a Treviso per denunciare le responsabilità della società Autostrade per lItalia, concessionaria di quel tratto di A10 e parte del gruppo Atlantia, controllato dalla famiglia Benetton continua ad essere denuniciata. Sono loro i principali responsabili di quella strage, nonché di quanto è avvenuto e avviene sugli oltre 3000 km di autostrade di cui è concessionaria in Italia.

Sicuramente Sardine bolognesi,Mattia, Roberto, Giulia e Andrea non hanno parlato con Luciano Benetton e Oliviero Toscani del popolo Mapuche e di altro.

Dagli anni 90 i Benetton occupano le terre ancestrali del popolo Mapuche in Argentina (1.100.000 ettari!), perseguitando, incarcerando e uccidendo chi tenta di opporsi a questa rapina.

Benetton deve rispondere di tutti questi crimini: per le stragi come quella del ponte Morandi e del Rana Plaza a Dacca (Bangladesh, 2013), per le uccisioni di attivisti come Santiago Maldonado (Argentina, 2017), per aver calpestato i diritti di lavoratrici e lavoratori in tutto il mondo, per la rovina di famiglie e territori. Benetton non è un modello, se non per chi vuole ancora un sistema che si basa sulla distruzione della vita degli esseri umani e della natura! Dal manifestino di convocazione di una manifestazione promosssa a Treviso, il 14 agosto 2019 da Comitato no terza corsia, A13 Padova-Monselice,Red Internacional en defensa del Pueblo Mapuche, Cucina Brigante, Potere al Popolo contro i Benetton

Il link con un articolo su Benetton e il popolo Mapuche, pubblicato lo scorso dicembre, su Ancora Fischia Il Vento, è il seguente:

https://www.ancorafischiailvento.org/2019/12/27/nuovo-terrritorio-mapuche-liberato-dallusurpazione-dei-benetton/