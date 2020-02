UN MESE IN CARCERE PER NICOLETTA

Sono passati 30 giorni da quel giorno di dicembre in cui andarono a prendersi Nicoletta nella sua bella valle.

Uomini piccoli piccoli, e uno Stato che ha abbandonato tutte le velleità di giustizia sociale per i suoi cittadini, sono i carcerieri che la tengono rinchiusa.

Contro Nicoletta è in corso un accanimento fuori dall’ordinario.

Mettere in galera una donna più che 70enne per un blocco stradale di 8 anni fa è parte della vendetta contro il movimento NOTAV e contro chiunque non pieghi la testa.

Nicoletta qualche giorno fa ha subito un’operazione.

La polizia non l’ha lasciata mai. Nemmeno in sala operatoria, nemmeno in ospedale prima dell’intervento. Dimessa, è stata riportata in carcere, dove nemmeno un’infermeria è presente. Nessuna tutela, nessuna privacy, nessun diritto per chi passa le soglie del carcere.

Nicoletta è ancora trattenuta tra i “nuovi giunti” – nonostante sia in galera da un mese – le cui celle sono chiuse 18 ore su 24.

Nicoletta subisce censure e trattenute sulla posta che le arriva. Provano a spezzare la solidarietà che la circonda, a farla sentire sola: non ci riusciranno.

Nicoletta ci ha scritto qualche giorno fa (https://bit.ly/2GzOvuT). Il suo esser così – profondamente e veramente rivoluzionaria, senza paura, piena d’amore – ci riempie di orgoglio. Dobbiamo fare di più, possiamo fare di più.

Continueremo a portare avanti battaglie per la democrazia e la tutela dei territori e contro i devastatori, mentre lei si batte lì dentro.

Chiediamo un’amnistia sociale per tutti quelli che sono nella sua stessa condizione.

NICOLETTA LIBERA, NOTAV LIBERI!

Potere al popolo pagina FB