I militari turchi tentano di bloccare l’avanzata dell’esercito siriano verso Saraqib, nella provincia di Idlib

Oltre 200 veicoli militari turchi sono entrati oggi nella Siria nord-occidentale, proprio nel momento in cui si registra una grande avanzata su larga scala dell’esercito arabo siriano nei governatorati di Idlib e Aleppo

Secondo una fonte militare citata da portale Al Masdar News nella vicina Hama, l’esercito turco ha schierato molti di questi rinforzi attraverso il Governatorato di Idlib, comprese le aree di

prima linea in cui l’esercito siriano sta avanzando.



La fonte ha aggiunto che l’esercito turco sta tentando di bloccare l’attuale spinta dell’esercito arabo siriano verso la città crocevia di Saraqib, che si trova lungo l’autostrada Latakia-Aleppo (M-4) e l’autostrada Aleppo-Damasco (M-5).



Se l’esercito siriano dovesse liberare Saraqib, avrebbe il pieno controllo sull’autostrada Aleppo-Damasco per la prima volta dal 2011.



Questa sarebbe anche una grande vittoria per il presidente siriano Bashar Al-Assad e una grave battuta d’arresto per l’opposizione, poiché il controllo di quest’ultima su parti dell’autostrada è stato un fattore di scambio al tavolo delle trattative.



La notizia della partenza di un convoglio turco per fermare le truppe siriane è stata confermata con immagini su Twitter dall’agenzia russa in lingua turca Sputnik



Fonte: Foto AP

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-i_militari_turchi_tentano_di_bloccare_lavanzata_dellesercito_siriano_verso_saraqib_nella_provincia_di_idlib/82_32893/