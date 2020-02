Secondo la rivista statunitense Variety, Netflix ha comprato i diritti di proiezione negli USA ed in vari altri paesi del film “Wasp Network” di Olivier Assayas, il thriller delle “spie cubane”, interpretato da Penelope Cruz, Wagner Moura ed Edgar Ramirez, che ha avuto la sua premier l’anno scorso in tutto il mondo al Festival del Cinema di Venezia.

Si dice che il gigante della trasmissione ha comprato i diritti mondiali per proiettare il film, lasciando da parte, tra gli altri territori, Cina, Europa dell’Est, Grecia, Portogallo, Italia e Medio Oriente.

“Wasp Network” racconta la storia di “spie cubane” negli Stati Uniti durante la decade degli anni 90, quando gruppi con sede in Florida hanno portato a termine gravi attentati contro Cuba ed il governo cubano ha contrattaccato con “Wasp Network” per infiltrarsi in queste organizzazioni. Assayas ha scritto il copione basato sul libro “Gli ultimi soldati nella Guerra Fredda”, del brasiliano Fernando Morais. Gael Garcia Bernal e Wagner Moura completano il gruppo degli attori.

Assayas, vincitore del Globo d’Oro con la miniserie “Carlos” e vincitore a Cannes col film “Personal Shopper”, previamente ha detto a Variety che la realizzazione del film ambientato a Cuba era una possibilità remota dovuto al tema politico e le difficoltà nel finanziamento; ha detto che “ Wasp Network” esplora “la politica moderna, l’inframundo dell’informazione moderna e l’informazione erronea che chiamiamo propaganda”.

Charles Gilbert, di CG Cinema, e Rodrigo Teixeira, di RT Features, hanno prodotto il film. Dopo Venezia, “Wasp Network” è stato proiettato nel festival di San Sebastian, a Toronto ed a New York. Per il pubblico, il film è stato già venduto in Italia, Israele, Grecia, Portogallo, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania.

da Cubadebate/Nocaute

traduzione di Ida Garberi

http://it.cubadebate.cu/notizie/2020/01/23/netflix-ha-acquistato-i-diritti-di-proiezione-di-wasp-network-negli-stati-uniti/