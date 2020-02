ARCHEOLOGIA A MONTEBELLUNA.

Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna.



Francesco Cecchini

Comunicato Stampa di Emanuela Gilli

Conservatore Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna.

Il Museo Civico di Montebelluna organizza per giovedì 6 febbraio 2020 – ore 20.45 – la serata divulgativa “Veneti antichi raccontano: amori, guerre e potere” per presentare i Veneti antichi attraverso la splendida Arte delle situle.

La potenza evocativa di quest’arte farà rivivere gesti, sentimenti e desideri degli antichi Veneti. L’uomo sarà il vero protagonista di questa serata, lancio dell’imminente mostra archeologica al Museo Civico “Sapiens. Da cacciatore a cyborg”, la cui inaugurazione è prevista per sabato 15 febbraio.

Protagonista della serata sarà Luca Zaghetto, autore di numerosi studi sull’argomento, che ci parlerà di tre fondamentali opere di quest’arte: la situla Benvenuti di Este (PD), il capolavoro assoluto dell’intera produzione, e le situle di Montebelluna e dell’Alpago, fra i più recenti e significativi rinvenimenti in materia, ritraenti immagini erotiche e altre scene di vita di cui si daranno le più aggiornate interpretazioni.

Scopriremo come tra 650 e 400 a.C., nell’Altoadriatico prese piede una produzione artistico/artigianale di preziosi oggetti in bronzo – perlopiù vasi da bevande pregiate chiamati situle, da cui il termine Arte delle situle – che ad oggi costituisce una delle più importanti fonti di informazione sulla storia dell’Europa preromana. Questi oggetti sono infatti decorati con raffigurazioni che, come vere e proprie fotografie, immortalano momenti e particolari della vita concreta delle antiche genti del Veneto e delle regioni limitrofe; momenti che l’archeologia altrimenti non avrebbe e non ha potuto farci conoscere; è il caso ad esempio di tutto l’abbigliamento, della vita di “corte”, delle cerimonie e dei giochi pubblici e finanche degli eserciti, ritratti anch’essi con dovizia di particolari.