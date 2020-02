SAHARA OCCIDENTALE, IL POPOLO SAHARAWI HA PERSO FIDUCIA NELL’ ONU.

Brahim Ghali



Francesco Cecchini



Il popolo saharawi ha perso la fiducia nell’ONU che non riesce ad organizzare il referendum per l’indipendenza della patria, il Sahara Occidentale, e pensa in una possibile guerra di liberazione, anche armata.

Il Presidente della Repubblica Araba Democratica dei Sahrawi, Brahim Ghali, ha affermato che lo Stato Saharawi applicherà rigorosamente le leggi dell’esercizio della sua sovranità sui territori liberati e rafforzerà la lotta contro la criminalità organizzata e la salvaguardia delle risorse nazionali . Nel suo discorso in occasione della chiusura della riunione prolungata dello Stato Maggiore dell’esercito di liberazione popolare sahrawi, tenutasi nella 5a regione militare, il presidente Ghali, comandante supremo delle forze armate sahrawi, ha sottolineato che l’incontro ha gettato le basi organizzative e morali per il successo del programma annuale del Ministero della Difesa.

Brahim Ghali, citato in questa occasione dall’agenzia sahrawi Sahara Press Service (SPS) , ha sottolineato, che “la priorità sarà quella di aumentare la preparazione combattiva, in particolare per quanto riguarda il fattore umano e il raddoppio degli sforzi per costruire le forze armate sahrawi affrontare l’occupazione marocchina e affrontare ogni eventualità, tenendo conto dell’obiettivo principale di finalizzare la sovranità nazionale sull’intero territorio sahrawi . Brahim Ghali ha anche sottolineato che “il ruolo dei dirigenti militari è essenziale nell’attuazione di programmi e piani, in particolare per quanto riguarda la supervisione diretta della formazione e delle qualifiche”.

Esercito saharawi



In una recente intervista a Il Manifesto di questa settimana, il Presidente Ghali, Segretario Generale del Fronte Polisario, ha sostenuto che il popolo saharawi ha perso la fiducia nelle Nazioni Unite perché “non hanno mostrato sufficiente fermezza di fronte all’intransigenza dell’occupante marocchino , affermando che i saharawi useranno tutti i mezzi legittimi per raggiungere l’autodeterminazione. Il segretario generale del Fronte Polisario ha affermato che “i giovani hanno perso la pazienza e non sono soli … tutti i sahrawi si sentono vittime di una bugia. Abbiamo perso la fiducia nelle Nazioni Unite perché non hanno dimostrato sufficiente fermezza di fronte all’intransigenza del Marocco, perdendo così la credibilità nei confronti del nostro popolo che si era fidato delle Nazioni Unite” e ha sottolineato che il popolo sahrawi guidato dal suo unico rappresentante legittimo, il Fronte Polisario, , “utilizzerà tutti i mezzi legittimi per raggiungere i propri obiettivi. Senza escludere la lotta armata, come un diritto universalmente riconosciuto per i popoli che si difendono da una forza di occupazione coloniale “.

Mappa del Sahara Occidentale