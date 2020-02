Patrick George, studente egiziano a Bologna, attivista per i diritti umani, è stato arrestato in Egitto.

Dopo la denuncia di Amnesty International – Italia il governo italiano e le autorità accademiche dell’ateneo bolognese intervengano con decisione nei confronti del governo egiziano per l’arresto di Patrick, che quasi certamente deve pagare il suo impegno a difesa dei diritti umani.

Un altro episodio che coinvolge un regime che quotidianamente calpesta i diritti umani e le regole democratiche, che non ha ancora fatto il suo dovere verso l’Italia e giustizia sulla vicenda Regeni.

Se pensiamo poi che c’è qualcuno in qualche ufficio del governo del nostro Paese che addirittura vorrebbe vendere delle navi militari a questi signori, di fronte a questi fatti è ancora più forte la voglia di chiederne l’allontanamento.

Ora comunque si tratta di salvare questo studente universitario. Faremo tutti i passi necessari in Parlamento affinché l’esecutivo si attivi per il suo rilascio.

Nicola Fratoianni pagina FB