Siria l’esercito libera la M5 che collega Aleppo a Damasco

Aggiornamento flash dai fronti siriani del 11-2-2020

Aleppo

Minuti fa la 25° Brigata Operazioni Speciali dell’Esercito Arabo Siriano ha completato la liberazione dell’autostrada M5 che collega direttamente Aleppo a Damasco.

Un grande passo avanti verso la ripresa delle attività produttive della città e della Siria tutta.



Ora occorre mettere in sicurezza la parte ocest allontanando in maniera significativa le milizie jihadiste di Al Qaeda e i mammelucchi di Erdogan.

Proprio questi ultimi, vicin a saraqib e appoggiati dall’artiglieria turca, sono riusciti a riconquistare un villaggio ad ovest della roccaforte, Nayrab, teatro di feroci scontri da ieri, ma è una di quelle vittorie costate tanto care che con un altro paio di questi successi e perderanno anche questa campagna militare… come le altre del resto…

Verità svelate…

Osservando la foto postata in cui vengono mostrate truppe mammelucche di gruppi jihadisti fedeli al sultano dimezzato, si notano alcune cose.

La prima sono i carri armati sullo sfondo, dei maestosi M60 di produzione americana e svenduti un tanto al chilo all’alleato turco, la seconda cosa la divisa indossata, che è davvero troppo simile alle divise dell’esercito turco, parlo delle truppe di fanteria comune, e se non erro questi sono i colori delle vecchie mimetiche turche prima dell’adozione dei nuovi colori, ma se guardiamo alle armi individuali ecco che ci appare chiaro che non si tratti di truppe turche ma di miliziani, jihadisti in parte cmuffati per essere indistinguibili dalle truppe di fanteria ufficiali e regolari e pertanto si rende facile e forse ricercato il bombardamento siriano o russo contro le forze regolari turche per poi giustificare l’escalation militare che ora si presenta come vera e illegittima invasione.

Anche nel video che ho postato ieri, e a cui vi invito ad iscrivervi, siamo già saliti a 555 iscritti e vi ringrazio epr la crescente fiducia, si notano nel terso spezzone soldati turchi marciare alle spalle del giornalista, hanno armi NATO in dotazione e pertanto sembrano effettivamente essere turchi, ma … dove sono le bandierine e mostrine identificative che di solito hanno sulle braccia??

Stefano Orsi