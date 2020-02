IL MAROCCO USA NUOVI METODI DI REPRESSIONE PER SILENZIARE I GIORNALISTI DEL SAHARA OCCIDENTALE

Rifugiati saharawi aspettando l’inviato speciale dell’ONU a Tinduf, Algeria, nel 2017



Articolo di Xavier Aldekoa pubblicato sulla La Vanguardia del 12 febbraio

Il link con l’articolo è il seguente:

La polizia cerca di umiliare gli attivisti detenuti appendendo foto personali scattate dal loro cellulare.

Usano vecchie videocamere e telefoni cellulari per alzare la voce dal deserto e urlare basta! Rischiando, registrano le manifestazioni da luoghi nascosti e denunciano nei social network gli atti di repressione della polizia marocchina. Quando vengono scoperti, pagano un prezzo elevato: tortura, detenzione, molestie, calunnia, sabotaggio tecnologico e ingombranti tempi di prigione. Gli attivisti di Équipe Média, un’agenzia di stampa clandestina, fondata nel 2009 da una ventina di giovani saharawi, sono alla guida di coloro che cercano di rompere il blocco informativo che il Marocco esercita nel Sahara occidentale e punisce coloro che contestano la sua sovranità sul territorio.

In una conversazione telefonica con questo giornale, Ahmed Ettanji, presidente di Équipe Média, denuncia da El Aaiún un’atmosfera irrespirabile. Vogliamo informare su cosa ci stanno facendo. Ogni voce che rivendica i diritti del Sahara Occidentale è punita e repressa duramente. C’è un’assoluta mancanza di libertà.”

L’ONG americana Freedom House definisce la situazione nel Sahara occidentale “non libera”.

Abbandonato dalla Spagna nel 1975 dopo oltre un secolo di colonizzazione e occupato da allora dal Marocco, il Sahara occidentale è diventato un territorio senza mezzi di informazione liberi, come denunciato da organizzazioni come Reporter Senza Frontiere (RSF), che l’anno scorso ha pubblicato il primo studio sul tema, intitolato Sahara Occidentale: Un Deserto per il Giornalismo. Ma il notevole impatto del lavoro di RSF non ha cambiato la situazione; al contrario, giornalisti e attivisti sahrawi nella zona occupata denunciano una ripresa della repressione e delle pene da parte di Rabat. “Il Marocco – spiega Ettanji – ha ufficialmente ignorato il rapporto RSF, ma la repressione è aumentata sul campo. Non si sono mai fermati, ma ora c’è ancora più pressione, attacchi e arresti. “

Edith R. Cachera, autore del rapporto, che è anche corrispondente e relatore di RSF in Spagna, sottolinea un cambiamento nella tattica del Marocco per mettere a tacere coloro che chiedono l’autodeterminazione del Sahara occidentale, un territorio diviso tra le aree occupate dal Marocco, quelle controllate dal Fronte Polisario e i campi profughi di Tindouf (Algeria). Oltre alle pene detentive, di diversi anni o brevi, ma costanti, Cachera osserva che le autorità marocchine hanno modificato i metodi di repressione verso ulteriori attacchi a livello personale. Il Marocco è passato dal punire con la prigione, cosa che succede ancora, a contaminare la vita privata, alla calunnia, a diffondere false informazioni sui social network e ad altri tipi di molestie come far perdere lavoro ai giornalisti saharawinell’ambiente, specialmente se sono dipendenti pubblici , provocando il licenziamento o boicottando i loro affari. ” Nel caso delle donne attiviste, riferiscono che ci sono stati casi, anche in aree non saharawi, in cui la polizia ha pubblicato foto personali scattate dai cellulari dei detenuti per calunniarli sui social network e davanti alla propria comunità.

Non è solo RSF che ha alzato la voce. La US Freedom House definisce la situazione nel Sahara occidentale “non libera”, con un punteggio di soli 4 punti su 100, e denuncia che i media e i giornalisti di Prosahrawi affrontano continue molestie, la sospensione della loro attività o altri possibili boicotaggi “. Le Nazioni Unite hanno anche espresso preoccupazione per la deriva marocchina. Il 7 gennaio, il gruppo di lavoro sulle detenzioni arbitrarie delle Nazioni Unite ha avvertito ufficialmente il Marocco della detenzione del giornalista saharawi Ualid Batal. Il documento delle Nazioni Unite chiedeva un’indagine sul Marocco prima del brutale arresto, meno di un anno fa, dell’attivista, che secondo il testo ha subito violenze e torture dalla polizia ed è stato costretto a firmare confessioni, successivamente usate contro di lui nel prova .” In un video registrato da un altro attivista al momento della sua cattura, vediamo come diversi uomini in abiti civili portano l’attivista fuori dal finestrino di una macchina, lo gettano a terra e gli infliggono un tremendo pestaggio con bastoni, calci e pugni. Lo scorso novembre Batal è stato condannato a due anni di carcere con l’accusa di aver aggredito funzionari pubblici e per possesso di armi.

