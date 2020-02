LOUISA HANOUNE HA RICONQUISTATO LA LIBERTA’ E SI IMPEGNA: “NON ARRETRO”.

Louisa Hanoune nella sede del Parti des Travailleurs.



Francesco Cecchini



Articolo di Hacen Ouali, pubblicato su El Watan del 15 febbraio 2020 e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento. Il link con l’articolo è il seguente:

https://www.elwatan.com/edition/actualite/louisa-hanoune-retrouve-sa-liberte-et-sengage-je-ne-vais-pas-reculer-15-02-2020



E’ stata in un’atmosfera piena di emozioni e incontri che giovedì, appena due giorni dopo la sua liberazione dal carcere, Louisa Hanoune ha incontrato numerose personalità della società politica e civile. Il quartier generale del suo partito era stretto per accogliere le molte persone che venivano a salutare chi dal 9 maggio 2019, il giorno in cui fu portata davanti al tribunale militare di Blida, ha fatto cronaca nei giornali. Il suo incontro con Zohra Drif-Bitat è stato commovente. Le due donne si conoscono dagli anni ’80, quando Louisa Hanoune iniziò nella clandestinità la lotta per la democrazia. La segretaria generale del Partito dei Lavoratori è stata naturalmente felice di incontrare, in questa occasione, Mohcine Belabbas, Ali Laskri, Moulay Chentouf, Arezki Aït Larbi, Hamou Boumedine, Boualem Amoura, Saïd Salhi, l’ex detenuto Messaoud Leftissi, avvocati e attivisti di diversa estrazione politica. Dopo questi incontri. Louisa Hanoune era ansiosa di ritrovare la parola che le era stata negata per nove mesi.

Ciò le è mancato molto perché per oltre 40 anni ha tenuto discorsi e comizi. Non ha perso, comunque, la sua eloquenza. Le conseguenze fisiche e psicologiche dei lunghi 9 mesi di prigione sono rapidamente scomparse quando ha parlato per raccontare la storia del calvario da cui era appena uscita. Se ha deciso di parlare, è prima di tutto per raccontare la sua verità sui motivi della sua prigionia e della sentenza di un tribunale militare. “So perché sono stata messa in prigione. So perfettamente cosa ho detto e sono le mie posizioni che mi hanno portato in prigione,” ha detto di fronte a un pubblico di politici, difensori di diritti umani, sindacalisti e cittadini che non hanno mai smesso di chiedere la sua liberazione.

Senza entrare in dettagli, tutti hanno capito di cosa si tratta, ma soprattutto di chi. Pochi giorni prima del suo arresto, Louisa Hanoune aveva moltiplicato le dichiarazioni per mettere in guardia contro il rischio di militarizzazione della vita politica. Soprattutto, ha mostrato la sua opposizione alla “comparsa di un Al Sisialgerino”. Dichiarazioni prese al volo dal capo dello staff di Ahmed Gaïd Salah, che all’epoca era in prima linea. Vide in Louisa Hanoune una donna scomoda, che osava discutere tutti i casi di corruzione, senza eccezioni, e altri ancora più ingombranti. Luoisa Hanoune non si pente di tutto ciò e afferma di non aver fatto nulla di illegale. “La mia coscienza è calma, sono serena, sono nei miei diritti. Il tribunale militare mi ha accusato cospirazione contro autorità statale e militare. Coloro che mi conoscono sanno che non complotterò mai contro il mio paese o il mio stato “, ha detto con grande emozione.

Non solo non si pente di nulla, ma è determinata a continuare la sua lotta politica. Sono uscita per riprendere il mio posto come attivista. Non riesco a immaginare di ridurre la mia azione militante o ritirarmi. Abbiamo combattuto battaglie congiunte. Sono una donna impegnata da 44 anni in un ideale , promette. Soprattutto perché la situazione lo richiede ancora di più in questa fase rivoluzionaria. “Esistono forze democratiche in grado di assumersi le proprie responsabilità, di continuare la lotta per l’istituzione di una vera democrazia”.

Louisa Hanoune non si è soffermata troppo sull’analisi politica e sulle posizioni da assumere, perché è necessario prendere il tempo di consultare i dirigente del suo partito per avere più chiarezza. Tuttavia, ha chiesto il rilascio di tutti i prigionieri della rivoluzione, quindi ha trascorso molto tempo, del suo discorso, a salutare calorosamente coloro che si sono mobilitati per chiedere il suo rilascio. Innanzitutto, il comitato nazionale presieduto dall’icona della guerra di liberazione nazionale, Zohra Drif-Bitat, che, nonostante la sua età avanzata, ha usato tutta la sua energia per non lasciare Louisa Hanoune in prigione.

La detenuta politica che ha appena lasciato la prigione di Blida ha anche reso omaggio ai partiti politici che “sulla mia prigionia hanno preso una posizione chiara e schietta”. Cita FFS, RCD, PST, MDS, PLD, UCP, la Lega algerina per la difesa dei diritti umani, Sataef e la RAJ, il cui presidente Abdelwahab Fersaoui è ancora in prigione. Louisa Hanoune ha anche salutato le migliaia di cittadini che, in tutto il paese, hanno espresso la sua solidarietà e la forte mobilitazione internazionale portata in particolare da partiti di sinistra, parlamentari e personaggi politici, TRA CUI L’EX PRESIDENTE BRASILIANO LULA, CHE DALLA SUA PRIGIONE HA RICHIESTO LA LIBERAZIONE DELLA SUA COMPAGNA ALGERINA. Oltre 100 paesi hanno espresso sostegno per la detenuta politica durante il suo calvario in prigione.

Ha così concluso, affermando: “Una tradizione di solidarietà che dovrà essere preservata come la pupilla dei nostri occhi se vogliamo preservare le nostre conquiste che sono perennemente minacciate e soprattutto per conquistare altre. È un principio democratico che va oltre le differenze “.