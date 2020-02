La proposta neofascista: mettere al bando i partiti comunisti

FUORILEGGE POTERE AL POPOLO

Questo Cirielli che vuole metterci fuorilegge assieme a tutti i comunisti è conosciuto come EX, in quanto la sola cosa che si sa di lui è una legge favorevole a Berlusconi, Previti e compagnia, a cui tolse il nome e che fu poi conosciuta come legge Ex Cirielli. Viene dal neofascista MSI e ha fatto tutto il percorso degli ex missini, quindi è ex di molti partiti, da quello di Fini, a quello di Berlusconi, finendo poi in quello della Meloni.

Ci sarebbe solo da ridere su di lui se non fosse che può oggi permettersi di farsi pubblicità con questa bischerata perché tanti “democratici” glielo concedono.

Io non ce l’ho con questo ex, ma con chi ha votato che comunismo e nazismo siano la stessa cosa e con chi usa il Giorno del Ricordo per dire che i partigiani jugoslavi erano peggio dei nazifascisti. Sono loro che legittimano gli ex fascisti nel dire ciò che il neofascismo ha sempre detto in Italia, ma che prima borbottava solo nelle fogne.

Giorgio Cremaschi pagina FB