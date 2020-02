SIRIA: Erdogan minaccia di scatenare un’operazione militare in Idlib per riportare la situazione a come era prima dell’offensiva governativa.

Vedremo cosa accadrà. È probabile che dietro le quinte stiano continuando trattative per il futuro di Idlib e Erdogan voglia fare un po’ di scena. Ricordo che l’esercito siriano, in caso di aperto conflitto, potrebbe facilmente sopraffare la resistenza turca nei piccoli observation points sparsi per la campagna di Idlib e Aleppo. Posti di osservazione circondati dai governativi. Detto questo Erdogan è un uomo imprevedibile e impulsivo. Potrebbe dare concretezza alle sue minacce. I turchi però devono tenere conto del fatto che l’esercito siriano non è la debole milizia curda. Anche se fortemente indebolito da anni di guerra, può vantare un discreto arsenale bellico, in grado di colpire duramente le forze turche in Idlib. È assai improbabile che i turchi possano contare sull’aviazione in caso di operazione militare, visto che lo spazio aereo siriano su Idlib è controllato dai russi e sono presenti batterie antiaerea siriane.

