Grande mobilitazione in Germania in ripudio all’attentato fascista di Hanau

Mercoledì notte, nella città tedesca di Hanau, un nazista ha ucciso nove persone in due shisha bar. I media borghesi lo presentano come un crimine commesso da un malato di mente solitario. Ma è l’espressione di un’ondata di terrorismo di destra che sta dilagando nel paese.

Mercoledì notte, nella città tedesca di Hanau, un uomo di 43 anni che ha pubblicato su Youtube bizzarri sproloqui contro gli immigrati ha ucciso nove persone e ferito almeno altre quattro. La polizia ha poi trovato altri due corpi senza vita in un appartamento, quelli del terrorista e di sua madre. Le vittime si trovavano in due shisha bar della città a 15 miglia da Francoforte, dove persone di tutte le nazionalità vengono a fumare la pipa ad acqua, soprattutto turchi, curdi, arabi, iraniani e balcanici. Alcune delle vittime erano curdi.

Il terrorista Tobias Rathjen ha lasciato una sorta di manifesto in cui ha scritto che alcune nazionalità devono essere eliminate, poiché non possono più essere deportate dalla Germania. Nei loro primi rapporti, la polizia parlava di una “sparatoria” senza alcun riferimento al movente di destra dell’omicida.

I media borghesi lo presentano come un crimine commesso da un malato di mente solitario. Ma non si tratta di un incidente isolato. La Germania sta vivendo un drammatico spostamento a destra. Recentemente la CDU, il partito conservatore di Angela Merkel, ha votato insieme all’AfD di estrema destra nello stato della Turingia per impedire l’elezione di un primo ministro riformista di sinistra.

Questo spostamento politico a destra sta ispirando un’impareggiabile ondata di violenza razzista. Ci sono stati centinaia di attacchi alle case dei rifugiati. Sono passati solo tre mesi da quando un terrorista nazista ha attaccato una sinagoga nella città di Halle. L’anno scorso, un politico della CDU di Kassel che si era espresso in difesa dei rifugiati è stato assassinato da un nazista. Pochi giorni prima dell’attentato di Hanau, la polizia ha fatto irruzione nelle case di 12 persone che si preparavano ad attaccare le moschee come il terrorista di Christchurch. Hanau e lo Stato dell’Assia circostante sono stati a lungo un baluardo di strutture naziste.

A volte sembra che la polizia tedesca sia inattiva contro il terrore della destra. Ma la realtà è ben peggiore: l’apparato statale tedesco, e soprattutto i servizi segreti interni, è permeato di fascisti. Ogni mese, nuove cellule naziste vengono scoperte nella polizia o nell’esercito. Per dieci anni, la cellula nazista chiamata “Nationalsozialistischer Untergrund” (NSU, “Underground Nazionalsocialista”) è riuscita a uccidere nove immigrati. Non solo la polizia li ignorava, ma alcuni agenti dei “Protettori della Costituzione” (come viene chiamata l’agenzia di spionaggio nazionale tedesca) erano attivi come simpatizzanti della NSU.

I “Protettori della Costituzione” sono teoricamente responsabili della lotta ai gruppi fascisti. In realtà, però, l’agenzia è stata fondata da ex nazisti e invece tormenta la sinistra, così come gli scioperi climatici. Ne è stato testimone Hans-Georg Maaßen, l’ex capo dell’agenzia e politico della CDU, che ha reagito al terrore di Hanau con un inquietante tweet contro “la logica socialista: i terroristi sono sempre di destra e le vittime sono sempre di sinistra”. Anche Sigmar Gabriel, l’ex capo della SPD socialdemocratica, ora lobbista, ha fatto notare su Twitter che gli “estremisti di sinistra” sono pericolosi perché danno fuoco ai cassonetti e cose simili. Anche di fronte a tali omicidi razzisti, l’establishment tedesco rivolge la sua attenzione alla sinistra.

Il terrorista di Hanau potrebbe aver pianificato gli omicidi da solo. Ma stava solo ripetendo le teorie cospirative che vengono presentate dalle televisioni pubbliche e dai più grandi giornali. I deputati del parlamento tedesco dell’AfD parlano di una “grande sostituzione” dei tedeschi bianchi con immigrati, organizzata da potenze oscure. Rathjen stava portando questa teoria della cospirazione tradizionale alla sua logica conclusione.

Decine di migliaia di persone si sono unite alle manifestazioni antifasciste giovedì sera. Nel quartiere berlinese di Neukölln, per esempio, migliaia di persone hanno manifestato lungo la Sonnenallee, una strada con molti caffè arabi e persone provenienti da tutto il mondo. Due anni fa, l’AfD ha iniziato a denunciare i shisha bar di strada come presunti locali mafiosi. Il governo locale, guidato dalla SPD, ha risposto a questa pressione di destra organizzando massicce incursioni della polizia in strada. Non hanno trovato alcuna prova di attività criminale nei bar – ma hanno creato un’immagine pubblica del fatto che questo tipo di caffè sia pericoloso.

Una vera risposta al terrore della destra non può che essere indipendente dalle istituzioni e dai partiti del regime tedesco. Alla manifestazione di Berlino, la senatrice “socialista” della città, Elke Breitenbach del partito di sinistra Die LINKE, ha parlato della necessità di accogliere i rifugiati. Ma come ha sottolineato l’oratore intervenuto dopo di lei, Yunus Özgür del sito web Klasse Gegen Klasse [sito gemello della Voce delle Lotte], il governo di Berlino potrebbe usare slogan contro il razzismo, ma è anche responsabile dell’espulsione di persone ogni giorno.

La classe operaia in Germania è composta da tutte le nazionalità. È questa classe operaia che può e deve opporsi alla politica razzista e neoliberale dei partiti dell’establishment con un fronte unico di classe.

