Roger Waters avverte: Assange ha “zero possibilità” di un processo equo negli Stati Uniti

Il caso del fondatore di Wikileaks “non ha nulla a che fare con la legge, non è affatto una procedura legale”, afferma l’ex leader di Pink Floyd

L’estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti sarebbe una condanna a morte sia per il giornalismo investigativo che per lo stato di diritto, avverte in un’intervista concessa ad RT il famoso musicista e attivista britannico Roger Waters, che descrive il caso del fondatore di WikiLeaks come “scherzo disgustoso” e una beffa alla legge, garantendo che l’australiano abbia “zero possibilità” di ricevere un processo con garanzie.



Assange, le cui udienze di estradizione dovrebbero iniziare lunedì prossimo, rischia 175 anni di prigione negli Stati Uniti ai sensi dell’Espionage Act per il suo lavoro con WikiLeaks, che ha pubblicato migliaia di documenti governativi classificati dalla sua fondazione, comprese le prove Grafica dei crimini di guerra americani.



“La condanna a morte della giurisprudenza in questo paese”



“Se Julian viene estradato e ucciso negli Stati Uniti, è la condanna a morte della giurisprudenza in questo paese”, avverte Waters, che assicura anche che il caso di Assange “non ha nulla a che fare con la legge, non lo è una procedura legale “. “È uno scherzo ed è disgustoso”, sottolinea, confessando che questo caso gli fa dire di “vergognarsi di essere inglese”.



L’ex leader dell’iconica rock band Pink Floyd sottolinea che Assange – che “non ha commesso alcun tipo di spionaggio”, ma solo “riportato sulle cose che stavano accadendo e si sono rivelate essere crimini di guerra” – ha ” zero possibilità ” di ricevere un processo equo negli Stati Uniti.



Inoltre, sottolinea che Londra sta già “violando la legge” per cercare di portare l’attivista nel paese nordamericano. In particolare, Waters ricorda che l’articolo 4 del trattato di estradizione tra il Regno Unito e gli Stati Uniti afferma che nessuna procedura di estradizione non dovrebbe nemmeno iniziare “se c’è motivazione politica”. “Non è questo politico? Certo che lo è”, dice.

Il musicista britannico si esibirà in una marcia di protesta prevista per questo sabato a Londra per esprimere il suo sostegno ad Assange e chiedere la sua liberazione dal carcere di massima sicurezza di Belmarsh, dove l’attivista è stato incarcerato dopo il suo arresto presso l’ambasciata ecuadoriana ad aprile e dove la sua salute è notevolmente peggiorata.

“È stato in prigione per sette anni, presso l’ambasciata ecuadoriana e ora in questo luogo di massima sicurezza a Belmarsh,” dove “l’hanno quasi ucciso”, ricorda Waters, aggiungendo che il giornalista “è molto malato” e “riesce a malapena a ricordare il proprio nome “.



“Johnson è un barboncino americano al 100%”



Nonostante un appello da parte dei parlamentari australiani a Boris Johnson per bloccare l’estradizione di Assange, Waters ritiene che il primo ministro britannico sia troppo indebitato con Washington per farlo. Anche se “sarebbe meraviglioso se trovassimo l’apice di un bulldog britannico” con Boris Johnson “, purtroppo, è un barboncino americano al 100%”, afferma il musicista, che prevede che il presidente “rimarrà nel suo canile” e farà ciò che “i suoi insegnanti” gli diranno di fare dall’altra parte dell’Atlantico.



In definitiva, la persecuzione di Assange è un modo per imporre una punizione esemplare, in modo che “nessuno riferisca più di qualcosa di scomodo al potere”, afferma Waters, per concludere che si tratta di “un obbligo e un dovere morale” dei giornalisti segnalare irregolarità da parte delle forze armate in qualsiasi parte del mondo ed è dovere del governo “fare qualcosa al riguardo, non cercare di ucciderle”.



