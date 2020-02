Siria riprende l’offensiva governativa per liberare Idlib

Aggiornamento flash dai fronti siriani del 23-2-2020

Damasco

Nuovo attacco israeliano contro la capitale siriana.

Dicono di aver voluto colpire obbiettivi legati ad Hezbollah libanese, ma in realtà si tratta della solita pantomima criminale in vista del voto del 2 marzo in cui il quasi galeotto Netanihahu si gioca il tutto per tutto.

Adesso invece facciamo il punto sulla situazione dei fronti.

Idlib

Ieri sera alle ore 22 circa ora locale, è ripresa l’offensiva siriana contro la sacca occupata dai terroristi qaedisti.

come ho immaginato riprende da sud, dove il saliente Formatosi a nord di Hama, ben si presta ad essere ristretto in un punto, in modo da costringere chi si trovasse a sud del medesimo, a levare velocemente le tende per non essere chiuso in una sacca.

In mappa noterete sia il punto di attacco che la pssibile formazione della sacca -trappola.

Costringendo al ritiro rapido le formazioni jihadiste, queste abbandoneranno su tratti di fronte stabili da anni, enormi quantità di armi e depositi di munizioni che non saranno in grado di spostare nel tempo concesso loro e resteranno per l’SAA, del resto molte di queste lo erano prima dello scoppio della guerra.

L’aviazione sta spianando la strada per l’avanzata dell’esercito che pare iniziare in queste ore, in maniera più pesante rispetto alle prime fasi offensive, e come d’abitudine, prima di ammorbidisce il terreno, e poi si avanza.

P.s. mancano solo due iscritti per arrivare a 600 sul mio canale Youtube, fate uno sforzo…. grazie.



Stefano Orsi

Video dell’attacco israeliano su Damasco

I bombardamenti di oggi su Ashim



https://studio.youtube.com/video/LnUsxbCeasQ/edit