IL PARAGUAY NELL’ ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA DITTATURA DI ALFREDO STROESSNER.

Lo scrittore Arturo Roa Bastos in molti saggi e articoli chiamò Alfredo Sroessner, El Tiranosaurio e raccontò le caratteristiche della sua dittatura.

“Il tirannosauro cadde” fu la frase lapidaria con cui Roa Bastos disse addio ad Alfredo Stroessner, poche ore dopo il suo crollo. Bastava quella parola, un soprannome, per definire il dittatore, che governò il Paraguay per 35 anni.

ll rovesciamento del dittatore avvenne di notte e all’inizio del 2 e 3 febbraio 1989, nota come la Notte della Candelaria; un gruppo delle forze armate, guidate dal generale Andrés Rodríguez, si ribellò contro Alfredo Stroessner. La notte non fu solo segnata dai carri armati e dalle truppe del primo corpo dell’esercito, ma anche dalla speranza di installare finalmente la democrazia nella terra dei Guarani. Quella notte furono attaccati i tre centri fedeli di Stroessner ad Asunción: il quartier generale della polizia, il Palacio de los López e il battaglione presidenziale di scorta. Fu in questo luogo che vi fu il maggior numero di vittime che diedero la vita per la libertà del popolo paraguaiano. Nelle prime ore di venerdì 3 febbraio, Stroessner fu spostato dal governo. Stroessner fu mandato in un esilio d’oro, accompagnato da una trentina di parenti e consulenti e partì per il Brasile su un volo speciale di un Boeing 707 ) all’aeroporto di Viracopos, città di Campinas, 100 chilometri a nord di San Pablo. Con l’esilio di Stroessner, al Paraguay fu affidato il compito non solo di riordinare lo Stato e il Governo, ma un popolo affamato di libertà e democrazia. Meno di tre mesi dopo il colpo di stato, lunedì 1 maggio 1989, furono convocate elezioni politiche pluralistiche e nel giugno 1992 iniziò l’Assemblea costituente nazionale, che alla fine promulgò una nuova Costituzione nazionale, che sostituì quella del 1967, progettata da Stroessner.

I cosiddetti Archives of Terror, trovati nel 1992 vicino a Asunción provano il coinvolgimento della dittatura di Alfredo Stroessner nel piano Condor. Due militanti uruguaiani, Gustavo Inzaurralde e Nelson Santana, furono catturati e imprigionati ad Asunción e interrogati dal colonnello uruguaiano Carlos Calcagno. Indagini provano che i due assieme agli argentini José Nell, Alejandro Logoluso e Marta Landi, furono nel 1977 trasportati a Buenos Aires dove sparirono nellESMA, Escuela de Mecánica de la Armada. Laereo che li trasporto era quello personale del criminale Emilio Massa, con lo stesso ammiraglio a bordo.

Stroessner e Pinochet



Nello scorso settembre 2019 resti umani sono stati trovati rinvenuti sotto il pavimento di un bagno della residenza presidenziale di Alfredo Stroessner. Sotto la sua dittatura, dal 1954 a 1989, secondo gli Archivi del Terrore trovati nel 1992 50.000 persone sono state assassinate, 30.000 sono sparite e 400.000 imprigionate. La contabilità del massacro non è precisa e sicuramente in difetto, tanto è vero che la Commissione per la Verità e la Giustizia del Paraguay fatica ancora oggi a fornire una stima delle vittime della dittatura.

Comunque in Paraguay se la dittatura di Alfredo Stroessner è finita il 3 febbraio 1989 non lo è lo stronismo come sistema. Tuttavia, nonostante vi sia una nuova Costituzione che modificò la struttura istituzionale dello Stato, vi è ancora aretratezza un materia di diritti umani e sociali. Non sono state interamente recuperate le terre indebitamente ripartite arbitrariamente da Stroessner a militari, politici, funzionari civili, imprenditori e stranieri privilegiati, che non erano sottoposti alla riforma agraria; i popoli indigeni vengono ancora oggi cacciati dai loro territori ancestrali; i contadini si vedono obbligati ad abbandonare le loro terre sotto la pressione degli immigranti brasiliani che con le loro coltivazioni intensive di soia e grano e luso di agrochimici, inquinano il loro habitat; le terre migliori e le ricchezze naturali del paese sono concentrate nelle mani di pochi,

Cresce la disuguaglianza sociale è in crescita, gli operai sono soffocati da salari a fame che non permettono loro di soddisfare i bisogni primari, la disoccupazione e le illegalità aumentano, la sanità pubblica è pessima, la maggior parte della società non raggiungerà mai la pensione, l’educazione è in terapia intensiva e non solo sono assenti nelle aule materie basilari come l’educazione alla cultura della legalità, ma l’educazione civica, la storia del totalitarismo e delle dittature non sono state incluse nei programmi scolastici istituzionali.

Il Paraguay vive in una democrazia tutelata, controllata dal partito che portò Stroessner al potere e che governa il paese da 31 anni, con l’intervallo di Fernando Armindo Lugo, eletto il 20 aprile 2008 destituito il 22 giugno 2012, un vero e proprio colpo di stato.

Lattuale Presidente del Paraguay dal 15 agosto 2018 ,Mario Abdo Benítez figlio dellomonimo segretario del dittatore Stroessner del Partido Colorado (chiamato ora anche Asociación Nacional Republicana) appena eletto ha dichiarato: “Non riesco a smettere di ricordare mio padre, che era un grande colorado”, un ricordo implicito, quindi, anche di Stroessner, El Rubio, di cui il padre fu la mano destra.

Nel marzo 2019, durante un evento nella centrale idroelettrica di Itaipú, in occasione della nomina del nuovo direttore di parte brasiliana, Joaquim Silva e Luna, alla presenza del suo collega, Mario Abdo Benítez, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha lodato lex dittatore paraguaiano Alfredo Stroessner, menzionando anche il suo collega brasiliano Humberto de Alencar Castelo Branco e definendoli come statisti che sapevano cosa fare di positivo per i propri paesi.

Alfred Stroessner e Jair Bolsonaro