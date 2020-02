Coronavirus, le mascherine in parlamento sono un indice dell’immaturità dei nostri politici

Matteo Dall’Osso (Fi) e Maria Teresa Baldini (FdI) con la mascherina contro il coronavirus (foto: Roberto Monaldo/LaPresse)

di Simone Cosimi

Che senso ha presentarsi con quelle protezioni, per giunta del tipo inutile, in aula? Nessuno, a parte continuare a diffondere ansie e fobie quando il paese ha bisogno di abbassare i toni

Mentre la Camera darà oggi il via libera pressoché unanime al decreto contenente le misure urgenti per fronteggiare il contagio da coronavirus, ieri sempre a Montecitorio a contagiarsi è stata solo l’irresponsabilità di due parlamentari. Non bastava la deputata di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Baldini, presentatasi il giorno prima con la mascherina. Anche il collega di Forza Italia – ex Movimento 5 stelle – Matteo Dall’Osso ha deciso di seguirne il (cattivo) esempio. Gironzolando per il Transatlantico e in aula con la protezione

