IL CORONA VIRUS IN SPAGNA E NEL MONDO NELLA SOCIETA’ DELLA MENZOGNA GLOBALE.

Francesco Cecchini

L’articolo di Pedro Luis Angosto è stato pubblicato da Nueva Tribuna, ripreso da alcuni siti tra i quali Cuba Debate, e tradotto da Francesco Cecchini.

Il link con l’articolo originale è il seguente:

https://www.nuevatribuna.es/opinion/pedro-luis-angosto/coronavirus-sociedad-mentira-global/20200226141141171510.html



Nell’ultimo anno, in Spagna sono stati registrati 277.000 casi di cancro. La metà dei pazienti morirà in meno di cinque anni, soffrendo per il resto della loro vita un indicibile calvario di andirivieni in ospedale, chemioterapia e radioterapia, dolore e sofferenza e paura indescrivibile. In una società avanzata e civile, la ricerca per curare o alleviare il cancro, le malattie cardiache e le malattie degenerative dovrebbe occupare un posto preminente, dedicando loro tutti i mezzi economici possibili. Allo stesso modo, in un mondo civile ed equo, l’ Organizzazione Mondiale della Sanità, invece di stare zitta, dovrebbe denunciare i prezzi altissimi dei trattamenti per quelle malattie che stanno rovinando i sistemi sanitari statali, lasciando la libertà a tutti i paesi che copiano qualsiasi farmaco che serve a migliorare la vita dei malati e condannando la Mafia e la distribuzione monopolistica di nuovi trattamenti da parte di grandi laboratori. Non lo fa e guarda da un’altra parte e la cura di quelle malattie che causano così tanto dolore a così tante persone viene rimandata fino a quando la Mafia lo desidera.

L’anno scorso quasi settecento persone sono morte in Spagna a causa di un incidente sul lavoro, risultando diverse migliaia di persone ferite gravi o malate a causa del lavoro. Le cause sono chiare, insicurezza lavorativa, giornate lavorative interminabili, lavoro a cottimo, poche misure di sicurezza e sfruttamento. Nessuno stato o agenzia globale mette in guardia dal deterioramento delle condizioni di lavoro o di quelle vittime, che avrebbero potuto essere evitate con un investimento minimo. Non credo che tutto ciò che accade nel mondo sia casuale, né che le notizie ignori innocentemente il bilancio delle vittime di guerre assurde che devastano il mondo dei poveri ogni anno. Nel 2019, seimila spagnoli sono morti di influenza, una malattia tanto comune quanto il morbillo che uccide migliaia di persone in Africa ogni anno senza che l’OMS richieda agli Stati membri di fornire i vaccini necessari, di poco valore, per evitare quel genocidio silenzioso. Dopotutto, la maggior parte sono neri. Nel 2018, oltre quarantamila persone sono morte in Spagna a causa dell’inquinamento ambientale, attribuibile direttamente alla stessa causa della morte di ottocentomila persone nell’Unione europea e quasi nove milioni nel mondo, a parte milioni e milioni di persone che soffrono di malattie croniche che riducono drasticamente la loro qualità di vita. Nel 2017, oltre sei milioni di bambini sono morti a causa della fottuta fame nel mondo mentre nei paesi occidentali tonnellate e tonnellate di cibo vengono gettate via. Nello stesso anno, oltre due miliardi di persone lavoravano più di 15 ore per meno di 10 euro al giorno. Nessuna televisione, nessun giornale, nessuna radio ha informato su questa tragedia che minaccia di portarci tutti a condizioni di vita insostenibili.

La sospensione del Congreso Internacional de Móviles di Barcelona, evento che probabilmente non si terrà di nuovo come lo abbiamo conosciuto negli anni passati, non fu dovuto al coronavirus, ma alla informazione che i tecnici cinesi avrebbero dato sui loro progressi sul 5G.

Alcune settimane fa, è apparso in una regione della Cina un virus che causa polmonite e ha un tasso di mortalità inferiore all’1%.



I media di tutto il mondo, accompagnati dalle reti sociali della menzogna globale, decisero che questo era il problema più terribile che aveva afflitto l’umanità sin dai tempi della peste bubbonica del XIV secolo che decimò la popolazione europea di quasi un terzo. Non ci sono notizie, copertine di giornali, non importa quanto sia grave o reti sociali in cui il coronavirus non occupi un posto preferenziale e ripetitivo alla sazietà, come se non avessimo abbastanza con le malattie conosciute che uccidono davvero molte persone dopo periodi di sofferenza e di torture vitali.

Non so come sia emerso questo nuovo virus, né so se sia nuovo, mi manca la conoscenza scientifica, l’unica cosa che so è ciò che dicono gli specialisti, ed è che difficilmente uccide o lasci importanti conseguenze. Nonostante ciò, come si sa, le notizie continuano a creare allarme in tutto il mondo. Perché?

Viviamo in un momento particolare, il potere egemonico, gli Stati Uniti, ha per la prima volta dalla fine della guerra fredda un serio concorrente di nome Cina. Questo concorrente era negli anni ottanta sottovalutato dalle potenze occidentali a causa della sua enorme popolazione, della sua povertà e dei salari molto bassi dei suoi lavoratori. Sono passati quarant’anni e tutto è cambiato, la Cina produce quasi il 18% di tutto ciò che viene prodotto in il mondo ed è in grado di fare il grande salto che la ponga come la prima potenza del mondo, la cosae sarà inevitabile, qualunque cosa faccia Trump e i suoi amici, perché ha il capitale, la tecnologia e la forza lavoro necessaria. La sospensione del Congreso Internacional de Móviles di Barcelona è stata per impedire che i cinesi potessero dimostrare che vi sono campi in cui sono già davanti agli Stati Uniti e, naturalmente, all’ Europa. Non c’ è altra spiegazione o altra ragione. Con la cancellazione del congresso di Barcellona e con informazioni apocalittiche sulle conseguenze dell’espansione del coronavirus, sono stati fatti ulteriori passi avanti nella nuova guerra fredda inventata da Donald Trump. Tutto ciò ci costerà sangue, sudore e lacrime.

Il coronavirus è una malattia che non fornisce dati allarmanti, in primo luogo perché non si espande al ritmo delle grandi epidemie che il mondo ha sofferto, in secondo luogo perché i tassi di mortalità non sono paragonabili a quelli di altri parassiti come “l’ influenza spagnola”. Tuttavia, e in un linguaggio da medioevo, stiamo cercando di creare panico su scala globale ed è per questo che ogni giorno ci raccontano il nuovo caso che è stato scoperto in Italia, Croazia, Malesia o Torrelodones, uno per uno, che ha mostrato segni di rottura o no. Si tratta di alimentare la bestia della paura su scala globale per scopi strettamente politici ed economici. Mai come oggi, nella società della disinformazione, ci sono stati così tanti mezzi per imporre bugie come verità assolute al servizio di interessi privati. Il coronavirus non è la fine del mondo o qualcosa del genere, è una malattia normale, come tante e con poche morti, ma la manipolazione dei media in questione può portare a una crisi di conseguenze devastanti.

Pedro Luis Angosto 26/02/20