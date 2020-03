Primarie USA. Biden vs Sander sinistra di facciata vs sinistra

In questa vignetta da Repubblica c’è condensata tutta la mentalità che ha portato all’attuale Pd e alla marginalizzazione delle idee di sinistra e anche di chi ha cercato di difenderle.

A Sanders si applica la stessa narrazione che per anni è stata usata contro Rifondazione e la sinistra radicale in Italia.

Chi sostiene Sanders – che si batte per un diritto umano essenziale come quello all’assistenza sanitaria per tutti – sarebbe uno che vuole “fare il figo”.

Per vincere bisogna tifare per chi fa le guerre e considera estremista proporre il servizio sanitario che c’è in Europa da decenni.

Questo senso comune reazionario si è affermato a sinistra in Italia dagli anni ’90. Con il bipolarismo e il maggioritario sostenuti in coro dagli ex-comunisti insieme a Confindustria e a tutti gli opinionisti che raccontavano l’assurdità che avremmo dovuto imitare il modello anglosassone. (continua)

Maurizio Arcerbo pagina FB