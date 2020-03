Argentina. Farmaci gratuiti per i pensionati: non mancavano i soldi ma la volontà politica

Argentina Il neo presidente Alberto Fernández ha presentato il nuovo vademecum di medicinali gratuiti per i 5 milioni di pensionati e membri della Assicurazione Sanitaria Pubblica (PAMI) questo pomeriggio, insieme alla responsabile dell’organizzazione, Luana Volnovich. La preparazione dell’elenco è stata annunciata il mese scorso nell’ambito del programma “Vivere Meglio” e comprende 170 farmaci “essenziali”.

“La politica ha senso solo se ci impegniamo per la gente. Questa è l’unica ragion d’essere della politica: servire l’altro”, ha dichiarato Alberto Fernández riguardo l’aver mantenuto la sua promessa della campagna elettorale con la quale assicurava che le medicine sarebbero di nuovo state gratuite per i pensionati.

“Quelli che aiutiamo sono tutti argentini. Ecco perché a volte fa molto male l’intolleranza di coloro che non capiscono e che talvolta fanno strane proteste gli uni contro gli altri”, ha detto Fernández e ha aggiunto: “Non abbiamo i mezzi di informazione dalla nostra parte ma abbiamo la ragione”.

In tal senso, ha sottolineato che quando annunciò la sua intenzione riguardo ai farmaci gratuiti, in campagna elettorale, tutti sono usciti fuori per criticarlo. “Mi hanno definito un demagogo e un opportunista. Dissero che era impossibile farlo. Invece non era impossibile come ci dicevano, c’era bisogno di dare la priorità ai più bisognosi, che sono i pensionati e che sono stati messi sempre indietro in tutti questi anni”, ha aggiunto il presidente.

La presidente della PAMI, Luana Volnovich, ha osservato che la nuova lista di farmaci essenziali, che avrà una copertura di spesa da parte dello Stato del 100% e che sarà consegnata gratuitamente a partire da domani, include “170 principi attivi di oltre 3.000 marche”. Ha inoltre chiarito che la gestione sarà effettuata mediante prescrizione elettronica per garantire la trasparenza.

“I farmaci hanno iniziato a rappresentare un problema negli ultimi anni”, ha detto la funzionaria, la quale ha ricordato che alcuni pensionati dovevano prendere dei prestiti da ANSES per pagare i farmaci. “Stiamo creando un nuovo diritto in materia di sicurezza sociale, che sono le medicine gratuite. I pensionati non saranno considerati una spesa da tagliare, ma costituiranno una priorità delle politiche statali”, ha osservato Volnovich.

Da parte sua, l’intendente di Quilmes, Mayra Mendoza, ha ricordato di aver visitato i centri di pensionati del comune e di aver ascoltato storie di disperazione e angoscia. “Ascoltando molte delle storie, sono statoa in grado di conoscere i danni arrecati ai pensionati durante il governo di destra di Macri e Vidal”, ha detto Mendoza.

“Una pensionata mi ha detto che per non chiedere soldi a suo figlio, doveva condividere il cibo insieme a suo marito e andare a letto prima del normale per non accendere la stufa, perché la pensione di entrambi non era sufficiente alle loro necessità”, ha aggiunto l’amministratrice, la quale si è impegnata con tutti i pensionati presenti per invertire la situazione.

