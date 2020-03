I terroristi appoggiati dalla Turchia continuano a saccheggiare le proprietà e i beni dei siriani

I terroristi sostenuti dalla Turchia continuano a rubare e saccheggiare le proprietà siriane e trasferirle a famiglie legate ai gruppi armati appena arrivate nel nord della Siria 10/03/2020

I civili residenti nella città di Ras Al-Ain, nella provincia di Al-Hasaka (nord-est), hanno riferito all’agenzia di stampa SANA locale che i membri del gruppo terroristico Firqat Al-Hamza, appoggiato da Ankara, rubano i beni dei residenti e li trasferiscono ai terroristi arrivati ??per popolare la zona.



Diverse case dei siriani sono state completamente confiscate dalle forze armate, secondo le fonti consultate, che confermano anche le lotte tra alcuni residenti e i terroristi per il furto e il saccheggio delle loro proprietà. C’è un numero indeterminato di morti e feriti tra gli aggressori, aggiunge la pubblicazione.



Il Syrian Observatory for Human Rights (OSDH), a sua volta, ha riferito lo stesso giorno di rapine del cosiddetto esercito nazionale siriano, un’organizzazione paramilitare strutturata all’interno dei ribelli, un alleato della Turchia, nella regione di Afrin , nel nord della provincia di Aleppo (nord-ovest).

Secondo il rapporto, “Ankara ha dato il via libera” ai membri dell’esercito nazionale siriano per “vendere” le proprietà e persino le case dei curdi-siriani a “prezzi nominali” , dopo averli costretti ad abbandonare tutto ed evacuare la zona.



L’OSDH chiarisce che le irregolarità e le violazioni dei diritti umani, tra cui rapimenti e torture, sono aumentate negli ultimi due anni, da quando le forze turche hanno occupato l’area. Tutto ciò si verifica nel silenzio della comunità internazionale e di molti media, denuncia l’agenzia per i diritti umani con sede a Londra, capitale del Regno Unito.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-i_terroristi_appoggiati_dalla_turchia_continuano_a_saccheggiare_le_propriet_e_i_beni_dei_siriani/8_33540/